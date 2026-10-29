HEGSET NASTAVLJA ČISTKU U VOJNOM VRHU SAD: Smenjen još jedan general na važnoj funkciji – evo šta se zna
AMERIČKI ministar odbrane Pit Hegset smenio je vrhovnog vojnog stratega Pentagona, generala-potpukovnika Kopnene vojske Breta Silviju, preneli su mediji, pozivajući se na neimenovanog zvaničnika.
Silvija je smenjen sa funkcije načelnika za strategiju, planove i politiku u Združenom generalštabu Sjedinjenih Američkih Država, i drugi je general koji je smenjen s te funkcije otkako je Hegset preuzeo dužnost ministra, nakon što je prošlog oktobra smenjene general-potpukovnik Džozef Mekgi.
Neimenovani zvaničnik je naveo da još nije pronađena zamena za Silviju, i dodao da razlog za njegovu smenu nije saopšten.
Portparol Združenog generalštaba izjavio je da "predsedavajući, Združeni generalštab i Združene snage izražavaju duboku zahvalnost general-potpukovniku Bretu Silviji i njegovoj porodici za 32 godine istaknute službe našoj naciji", dodajući da njemu i njegovoj porodici "žele sve najbolje".
(Sputnjik)
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