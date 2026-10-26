Ekonomija

RUSIJA SPREMNA NA DOGOVOR I SA EROPOM: Peskov pojasnio uslove potencijalne saradnje

В.Н.

26. 10. 2026. u 07:59

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MOSKVA je spremna da razgovara o isporukama gasa Evropi ukoliko za to postoji interesovanje evropskih zemalja, a Rusija raspolaže slobodnim količinama gasa, izjavio je portparol predsednika Rusije Dmitrij Peskov za RIA Novosti.

РУСИЈА СПРЕМНА НА ДОГОВОР И СА ЕРОПОМ: Песков појаснио услове потенцијалне сарадње

Hauke-Christian Dittrich / AFP / Profimedia

- Nakon što su Evropljani počeli da smanjuju kupovinu našeg gasa, mi smo povećali prodaju gasa na alternativnim tržištima. Ukoliko bude zainteresovanih na Zapadu i ukoliko bude raspoloživih količina gasa koje možemo da prodamo, onda možemo da razgovaramo o tome da se nešto razmotri - istakao je Peskov.

Portparol Kremlja je, međutim, napomenuo da količine gasa slobodne za isporuku nisu uvek dostupne.

Kako je naglasio, Rusija je, kada je reč o izvozu gasa, zainteresovana za sva tržišta koja su za nju isplativa.

Potpredsednik ruske vlade Aleksandar Novak je inače prethodno izjavio da evropske zemlje neće moći da nadoknade manjak gasa nakon odustajanja od uvoza iz Rusije i upozorio da će posledice zabrane ruskog tečnog prirodnog gasa (LNG) od 1. januara 2027. godine snosiće evropski potrošači kroz više cene.

(RT Balkan)

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