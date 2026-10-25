SPOLjNI državni dug Rusije iznosi svega 2,6 odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP), dok ukupan javni dug zemlje dostiže 17,5 odsto BDP-a, izjavio je predsednik Rusije Vladimir Putin, ukazujući na visok nivo zaduženosti pojedinih evropskih država.

Foto: Mikhail Metzel, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

- Recimo, u zemlji kao što je Italija, on iznosi gotovo 140 odsto, odnosno 139 odsto BDP-a. Uzgred, poređenja radi, spoljni dug Rusije iznosi svega 2,6 odsto, a ukupan državni dug 17,5 odsto - rekao je Putin.

On je ocenio da visoka zaduženost i veliki budžetski deficiti predstavljaju ozbiljan problem za ekonomije evropskih zemalja.

- To dovodi do čitavog niza negativnih posledica ekonomskog karaktera - zaključio je ruski predsednik.

Zapadne kompanije su napuštale Rusiju plačući

Pojedini predstavnici zapadnih kompanija gotovo su plakali kada su, pod pritiskom vlada svojih zemalja, bili primorani da napuste rusko tržište, izjavio je predsednik Rusije.

- Kada su neke kompanije odlazile pod pritiskom zapadnoevropskih vlada, naši prijatelji iz tih zemalja gotovo su plakali - rekao je Putin.

Ruski predsednik je istakao da je Rusija zapadnim kompanijama obezbeđivala veliko tržište i da Moskva ima mnogo prijatelja u Evropi, ali da su, prema njegovim rečima, evropski lideri primorali zapadne kompanije da napuste Rusiju.

Zabranjuju sve rusko, uništavaju sopstvenu tradiciju

Predsednik Rusije oštro je kritikovao politiku evropskih zemalja prema Rusiji, ocenivši da su pokušaji zabrane svega što je rusko besmisleni.

- Politika prema Rusiji svodi se na to da se sve zabrani, sve što dolazi iz Rusije. To je glupo. Jednostavno je glupo. Mi, s druge strane, ništa nismo zabranjivali - rekao je Putin.



- Kako je moguće prenositi evropske tradicije i običaje u takvu sredinu kada oni sami uništavaju sopstvene tradicije i običaje? Do migranata i njihove dece onda sigurno ništa od toga ne dopire - istakao je Putin.

On je ukazao i na problem integracije migranata u evropska društva, navodeći da pojedini doseljenici, uprkos dugogodišnjem boravku u evropskim zemljama, ne govore jezik države u kojoj žive.

- Mnogi su došli, žive tamo decenijama, a ne govore jezik zemlje u kojoj borave - dodao je ruski predsednik.

Putin je tako kritikovao evropsku politiku prema Rusiji, ali i odnos evropskih elita prema sopstvenom kulturnom nasleđu, povezujući pitanje očuvanja tradicije sa izazovima integracije migranata.

(Sputnjik)