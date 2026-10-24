NOĆ VEŠTICA BEZ SLATKOG UKUSA: Evo zbog čega amerikanci sve ređe kupuju čokoladu

PRODAJA slatkiša za praznik Noć veštica ove godine krenula je usporeno, dok se potrošači u Sjedinjenim Američkim Državama suočavaju sa visokim troškovima života i vrtoglavim cenama čokolade.

Foto: Printskrin

Prema podacima kompanije za istraživanje tržišta “NilsenIQ“, prodaja slatkiša za Noć veštica opala je za 6,7 odsto u periodu koji se završio 17. oktobra, u poređenju sa istim periodom prošle godine. Takođe je zabeležen pad prodaje slatkiša od 11,7 posto sredinom septembra, čime su poništeni dobici ostvareni u predsezoni tokom prethodne dve godine, prenosi AP. Potpredsednik i stručnjak za prehrambeni sektor u kompaniji “NilsenIQ“ Kris Kostalji izjavio je da su visoke cene goriva dodatno pojačale zabrinutost Amerikanaca u pogledu njihove kupovne moći, što smanjuje potražnju za slatkišima za Noć veštica. Kako se navodi, prosečna cena galona običnog benzina u SAD iznosila je do petka 4,29 dolara, što je rast od skoro 40 posto u odnosu na prethodnu godinu. “Mislim da je reč o potrošačima koji sada izdvajaju znatno više novca za gorivo, stanovanje, odeću i hranu“, rekao je Kostalji.

Prema njegovim rečima, jedino manja pakovanja slatkiša beležila su rast prodaje do sredine oktobra, dok je najvei pad zabeležen kod velikih pakovanja. Cene slatkiša u SAD već nekoliko godina rastu brže od stope inflacije. Prema vladinim podacima, cene slatkiša i žvakaćih guma su u septembru bile za 44 procenta više u odnosu na period od pre pet godina. U istom periodu, cene svih prehrambenih proizvoda namenjenih za konzumiranje kod kuće porasle su za 22,5 posto. Ove nedelje, diskontni lanac prehrambenih proizvoda “Aldi” oglašavao je pakovanje od 135 čokoladica kompanije “Mars” po ceni od 19,87 dolara. To je gotovo ista cena koju su potrošači plaćali za pakovanje od 250 čokoladica pre pet godina. Kako se navodi, glavni razlog za to su cene kakaoa koje su, prema podacima Biroa za statistiku rada SAD, na svetskom tržištu dostigle u januaru 2025. godine rekordan nivo od 10.710 dolara po metričkoj toni, usled loših vremenskih uslova u Zapadnoj Africi, odakle dolazi 70 odsto svetske proizvodnje čokolade.

Nakon toga, cene kakaoa su konstantno padale, da bi u martu dostigle 3.241 dolar po metričkoj toni, ali na proleće su ponovo počele da rastu, jer je rat u koji je uključen Iran poremetio isporuke đubriva u Afriku. Očekuje se da će i vremenski fenomen El Ninjo negativno uticati na proizvodnju, s obzirom na to da se do kraja februara predviđaju vrući i sušni uslovi.

Nacionalno udruženje proizvođača konditorskih proizvoda saopštilo je, ipak, da ostaje optimistično po pitanju prodaje tokom praznika Noć veštica. “Upravo ulazimo u period najveće potražnje pred Noć veštica, a entuzijazam potrošača ostaje izuzetno snažan”, navodi se u najnovijem saopštenju ove organizacije.

(Tanjug)