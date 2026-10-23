Ekonomija

OD BEOGRADA DO GOLUPCA ZA SAT I 20 MINUTA: Dunavski koridor doneo nadu - istok zemlje se budi

В. Н.

23. 10. 2026. u 09:10

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

RADOVI na izgradnji Dunavskog koridora privode se kraju.

ОД БЕОГРАДА ДО ГОЛУПЦА ЗА САТ И 20 МИНУТА: Дунавски коридор донео наду - исток земље се буди

Foto: Printskrin

Ostalo je još samo šest kilometara kako bi se Požarevac, Veliko Gradište i Golubac povezali brzom saobraćajnicom, zahvaljujući kojoj će put između Golupca i Beograda da traje svega sat i 20 minuta.

Pera Dolašević iz Smedereva najsrećniji je kada je kraj Dunava, godinama rado boravi u svojoj vikendici u Vincima kod Golupca. Kaže da lepšeg mesta nema, jer je baš tu Dunav širok skoro sedam kilometara i izgleda kao more.

- Kakva Crna Gora, kakva Hrvatska. Ovo je naša lepota. Sada se baš ulaže, baš je prelepo - ističe on.

Omiljeno mesto sada mu je mnogo bliže od kako su u saobraćaj puštena 62 kilometra brze saobraćajnice Požarevac-Veliko Gradište-Golubac, poznatije kao Dunavski koridor. 

- Sedneš u auto i nema da boli glava, samo vozi. Prelepo - kaže Dolašević.

Foto: Printskrin/TV Pink

Preostalo je još svega šest kilometara da Dunavski koridor bude kompletiran. Zahvaljujući tom velikom projektu i stotinama kilometara obnovljenih državnih i lokalnih pravaca u poslednjih desetak godina, Braničevski okrug nije više sinonim za loše puteve.

- Preostalih šest kilometara očekujemo da završimo u najskorijem roku, obzirom da se trenutno izvode završni radovi. Ostaće nam radovi na takozvanim servisnim saobraćajnicama. To su saobraćajnice koje praktično opslužuju lokalno stanovništvo  - kaže Milovan Bekrić, pomoćnik direktora Koridora Srbije.

Dunavski koridor omogućuje ono što je nakada bilo nezamislivo, da se umesto više od dva sata između Golupca i Beograda putuje svega sat i 15, sat i 20 minuta. To znači da će sve lepote Braničevskog okruga, pre svega Đerdapska klisura, biti znato bliže i dostupnije svim putnicima. Koridor turistima približava i Golubačku i Fetislav tvrđavu, koje su obnovljene, Lepenski vir, kao i manastir Tumane.

Foto: Printskrin/TV Pink

Oni koji su gradili ovu brzu saobraćajnicu najbolje znaju koliko ozbiljan posao je iza njih.

- Na 68 kilometara trase imamo 62 objekta, tu podrazumevam mostove, nadvožnjake, potputnjake, propuste. Pored toga imamo šest petlji i 16 raskrsnica u nivou - kaže Bekrić.

Građani Velikog Gradišta već su se uverili kakve koristi imaju od brze saobraćajnice. Prezadovoljni su. Kako kažu "prava stvar u pravo vreme".

Dunavski koridor doneo je nadu da će se istok zemlje probuditi, pa se polako ljudi iz inostranstva vraćaju u Veliko Gradiše i Golubac. Građani su saglasni da se dosta radi, gradi, da je podignut životni standard, kao i da sve što je obećano, urađeno je.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
pogledaj sve

18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

Drugi pišu

Pročitajte više

TRGOVCI SE NAORUŽAVAJU: Neverovatne scene u Parizu – Strah od novog haosa
Svet

0 0

TRGOVCI SE NAORUŽAVAJU: Neverovatne scene u Parizu – Strah od novog haosa

DOK se francuska prestonica priprema za nove demonstracije najavljene za subotu, među lokalnim trgovcima i ugostiteljima vlada velika zabrinutost: pojedini vlasnici radnji u Parizu nabavljaju oružje za samoodbranu plašeći se novog talasa nasilja, dok se drugi „naoružavaju strpljenjem“, verujući da se incidenti od prošlog vikenda neće ponoviti.

22. 10. 2026. u 20:01

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

ZABORAVITE NA HOTELSKI LUKSUZ: Zašto se moderni putnici masovno sele u srpska sela?
Poljoprivreda

0 0

ZABORAVITE NA HOTELSKI LUKSUZ: Zašto se moderni putnici masovno sele u srpska sela?

DOK se gradske ulice ne smiruju pod naletom svakodnevnog stresa, ubrzanog ritma i saobraćajnih gužvi, sve veći broj građana svoj spas pronalazi tamo gde je vreme stalo - među voćnjacima, proplancima i netaknutom prirodom. Seoski turizam u Srbiji beleži snažan uzlet, sa zabeleženim rastom poseta od čak 50 odsto u odnosu na raniji period, potvrđujući da ruralni turizam više nije samo alternativa, već prvi izbor za odmor.

22. 10. 2026. u 18:20

Politika
Tenis
Fudbal
EKSPO KARAVAN OBIŠAO 34 GRADA ŠIROM SRBIJE (VIDEO)

EKSPO KARAVAN OBIŠAO 34 GRADA ŠIROM SRBIJE (VIDEO)