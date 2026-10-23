OD BEOGRADA DO GOLUPCA ZA SAT I 20 MINUTA: Dunavski koridor doneo nadu - istok zemlje se budi

RADOVI na izgradnji Dunavskog koridora privode se kraju.

Foto: Printskrin

Ostalo je još samo šest kilometara kako bi se Požarevac, Veliko Gradište i Golubac povezali brzom saobraćajnicom, zahvaljujući kojoj će put između Golupca i Beograda da traje svega sat i 20 minuta.

Pera Dolašević iz Smedereva najsrećniji je kada je kraj Dunava, godinama rado boravi u svojoj vikendici u Vincima kod Golupca. Kaže da lepšeg mesta nema, jer je baš tu Dunav širok skoro sedam kilometara i izgleda kao more.

- Kakva Crna Gora, kakva Hrvatska. Ovo je naša lepota. Sada se baš ulaže, baš je prelepo - ističe on.

Omiljeno mesto sada mu je mnogo bliže od kako su u saobraćaj puštena 62 kilometra brze saobraćajnice Požarevac-Veliko Gradište-Golubac, poznatije kao Dunavski koridor.

- Sedneš u auto i nema da boli glava, samo vozi. Prelepo - kaže Dolašević.

Foto: Printskrin/TV Pink

Preostalo je još svega šest kilometara da Dunavski koridor bude kompletiran. Zahvaljujući tom velikom projektu i stotinama kilometara obnovljenih državnih i lokalnih pravaca u poslednjih desetak godina, Braničevski okrug nije više sinonim za loše puteve.

- Preostalih šest kilometara očekujemo da završimo u najskorijem roku, obzirom da se trenutno izvode završni radovi. Ostaće nam radovi na takozvanim servisnim saobraćajnicama. To su saobraćajnice koje praktično opslužuju lokalno stanovništvo - kaže Milovan Bekrić, pomoćnik direktora Koridora Srbije.

Dunavski koridor omogućuje ono što je nakada bilo nezamislivo, da se umesto više od dva sata između Golupca i Beograda putuje svega sat i 15, sat i 20 minuta. To znači da će sve lepote Braničevskog okruga, pre svega Đerdapska klisura, biti znato bliže i dostupnije svim putnicima. Koridor turistima približava i Golubačku i Fetislav tvrđavu, koje su obnovljene, Lepenski vir, kao i manastir Tumane.

Foto: Printskrin/TV Pink

Oni koji su gradili ovu brzu saobraćajnicu najbolje znaju koliko ozbiljan posao je iza njih.

- Na 68 kilometara trase imamo 62 objekta, tu podrazumevam mostove, nadvožnjake, potputnjake, propuste. Pored toga imamo šest petlji i 16 raskrsnica u nivou - kaže Bekrić.

Građani Velikog Gradišta već su se uverili kakve koristi imaju od brze saobraćajnice. Prezadovoljni su. Kako kažu "prava stvar u pravo vreme".

Dunavski koridor doneo je nadu da će se istok zemlje probuditi, pa se polako ljudi iz inostranstva vraćaju u Veliko Gradiše i Golubac. Građani su saglasni da se dosta radi, gradi, da je podignut životni standard, kao i da sve što je obećano, urađeno je.