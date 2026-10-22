NOVI PODSTICAJI ZA POLJOPRIVREDNIKE U LUČANIMA: Potpisano 208 ugovora za razvoj stočarstva

U GUČI je organizovano potpisivanje ugovora o dodeli podsticajnih sredstava za razvoj stočarstva, a ovu meru podrške iskoristilo je 208 poljoprivrednika sa teritorije opštine Lučani.

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Istovremeno je raspisan i novi konkurs za nabavku poljoprivredne mehanizacije.

U okviru programa podrške poljoprivredi, u Guči je održan prijem poljoprivrednih proizvođača i organizovano potpisivanje ugovora za dodelu podsticajnih sredstava namenjenih stočarstvu. Pravo na ovu meru podrške ostvarilo je 208 poljoprivrednika, čime lokalna samouprava nastavlja da podstiče razvoj stočarske proizvodnje na teritoriji opštine Lučani.

Podrška stočarima deo je aktivnosti usmerenih na unapređenje poljoprivredne proizvodnje, očuvanje seoskih domaćinstava i stvaranje povoljnijih uslova za rad poljoprivrednih gazdinstava u Dragačevu.

Pored podrške stočarstvu, raspisan je i novi konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za nabavku poljoprivredne mehanizacije. Ova mera omogućiće zainteresovanim poljoprivrednicima da konkurišu za sredstva namenjena modernizaciji gazdinstava i unapređenju proizvodnje.

Iz lokalne samouprave poručuju da će podrška poljoprivrednicima i razvoju sela ostati jedan od prioriteta, sa posebnim akcentom na očuvanje stočarstva i jačanje poljoprivredne proizvodnje u Dragačevu.

(Glas zapadne Srbije)