IZMEĐU TRADICIJE I PROPISA: Šta EU standardi donose malim proizvođačima i kako se spremiti?

FIFA organizuje prvo Svetsko prvenstvo za fudbalere do 15 godina, koje će od 24. do 30. oktobra biti održano u Bakuu, ali će turnir proći bez reprezentacije Srbije. Na takmičenju će učestvovati čak 189 nacionalnih selekcija, dok razloga za izostanak srpskog tima za sada nema u zvaničnim saopštenjima.