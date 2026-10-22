IZMEĐU TRADICIJE I PROPISA: Šta EU standardi donose malim proizvođačima i kako se spremiti?
PROCES usklađivanja domaćih propisa sa standardima Evropske unije stavlja pred veliki test one na kojima počiva lokalna ekonomija - male proizvođače, zanatlije i porodična gazdinstva.
Dok mnogi strahuju da će stroga pravila ugasiti tradiciju, stručnjaci poručuju da uz dobru pripremu evropsko tržište postaje velika šansa.
Šta nova pravila donose u praksi?
Usklađivanje sa propisima EU u oblasti bezbednosti hrane i zaštite potrošača za male proizvođače znači nekoliko važnih promena:
- Sledljivost proizvoda: Obaveza jasnog praćenja puta sirovine od njive do krajnjeg kupca, uz preciznu evidenciju.
- Standardi higijene: Stroži uslovi za radne prostore i opremu, uz primenu HACCP principa (uz određene olakšice za tradicionalne proizvode).
- Precizno deklarisanje: Kraj ručno pisanih etiketa; svaka ambalaža mora imati tačne podatke o sastojcima, alergenima i nutritivnim vrednostima.
Kako se pripremiti? Vodič u 3 koraka
- Iskoristite bespovratna sredstva: Državne subvencije i evropski IPARD fondovi ključni su oslonac za nabavku nove opreme i prilagođavanje prostora.
- Udružujte se: Kroz zadruge i klastere mali proizvođači drastično smanjuju troškove laboratorijskih analiza, zajedničke sertifikacije i nastupa na sajmovima.
- Okrenite se kvalitetu umesto kvantitetu: Umesto masovne proizvodnje, fokusirajte se na autentičnost, zaštićeno geografsko poreklo i organske proizvode koji na evropskom tržištu postižu višu cenu.
Uz pravovremenu pripremu, evropski standardi nisu prepreka, već garant vrhunskog kvaliteta i sigurna ulaznica za stabilnije tržište.
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