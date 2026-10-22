TURSKA I KANADA ŠIRE EKONOMSKU SARADNJU: Karni stigao u Ankaru na prvu zvaničnu bilateralnu posetu
KANADSKI premijer Mark Karni doputovao je danas u Tursku gde će se sastati sa turskim predsednikom Redžepom Tajipom Erdoganom i drugim zvaničnicima, nakon čega je planiran razgovor sa turskim poslovnim grupama u cilju produbljivanja trgovinskih veza dve zemlje.
Očekuje se da će se Karni tokom dvodnevne posete usredsrediti na saradnju u oblasti energetike, nuklearnih elektrana, održivog rudarstva i odbrambene industrije, saopštio je njegov kabinet, prenela je agencija AP. Karni je prvi kanadski premijer koji u Tursku dolazi u zvaničnu bilateralnu posetu.
U intervjuu za tursku državnu agenciju Anadolija, kanadski ambasador u Turskoj Marsel Leblu izjavio je da je glavni cilj posete pokretanje strateškog partnerstva kroz zajedničku deklaraciju dvojice lidera.
Kanada je 2024. godine ukinula zabranu izvoza oružja u Tursku.
Ograničenja su bila uvedena nakon turskih vojnih upada u Siriju i podrške Azerbejdžanu u sukobu sa Jermenijom, uključujući isporuku opreme koja je koristila delove kanadske proizvodnje.
U saopštenju iz Karnijevog kabineta navodi se da je bilateralna trgovina između Turske i Kanade porasla za 50 odsto u poslednjih pet godina.
(Tanjug)
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