TURSKA I KANADA ŠIRE EKONOMSKU SARADNJU: Karni stigao u Ankaru na prvu zvaničnu bilateralnu posetu

KANADSKI premijer Mark Karni doputovao je danas u Tursku gde će se sastati sa turskim predsednikom Redžepom Tajipom Erdoganom i drugim zvaničnicima, nakon čega je planiran razgovor sa turskim poslovnim grupama u cilju produbljivanja trgovinskih veza dve zemlje.

Foto: Tanjug/Jacques Boissinot/The Canadian Press via AP)

Očekuje se da će se Karni tokom dvodnevne posete usredsrediti na saradnju u oblasti energetike, nuklearnih elektrana, održivog rudarstva i odbrambene industrije, saopštio je njegov kabinet, prenela je agencija AP. Karni je prvi kanadski premijer koji u Tursku dolazi u zvaničnu bilateralnu posetu.

U intervjuu za tursku državnu agenciju Anadolija, kanadski ambasador u Turskoj Marsel Leblu izjavio je da je glavni cilj posete pokretanje strateškog partnerstva kroz zajedničku deklaraciju dvojice lidera.

Kanada je 2024. godine ukinula zabranu izvoza oružja u Tursku.

Ograničenja su bila uvedena nakon turskih vojnih upada u Siriju i podrške Azerbejdžanu u sukobu sa Jermenijom, uključujući isporuku opreme koja je koristila delove kanadske proizvodnje.

U saopštenju iz Karnijevog kabineta navodi se da je bilateralna trgovina između Turske i Kanade porasla za 50 odsto u poslednjih pet godina.

(Tanjug)