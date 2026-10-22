VUČIĆ O REPUBLICI SRPSKOJ: Naš narod nikada snažnije nije osećao podršku svoje Srbije

Aleksandar Vučić, nosilac i prvi na listi "Ujedinjena Srbija - Aleksandar Vučić" jedini se odazvao debati na Radiju Beograd.

RTS printskrin

Izdvojio je na šta je ponosan tokom prethodnih 14 godina.

- A to je da u prethodnih 14 godina, niste primetili nikada bilo kakav javni sukob, netrpeljivost ili nesuglasice između Beograda i Banjaluke. Čak i kada su one postojale, mi sa tim nismo izlazili u javnost. I tako se ponašaju i odgovorni ljudi i odgovorni državnici. Da vas podsetim, nekada smo mi imali sankcije jednih prema drugima, blokade na Drini, razna čuda. Mi danas gajimo kulturu sećanja zajedno, obeležavamo i NATO agresiju, obeležavamo i Oluju, obeležavamo i dan nacionalne zastave srpskog jedinstva. I ekonomski pomažemo: u svakoj opštini u Republici Srpskoj smo imali neki od projekata, negde škola, negde vrtić, negde dom zdravlja, negde bolnica, negde nešto drugo. I svuda smo pomagali, i nastavićemo to da radimo. I naš narod, čini mi se, da nikada više, nikada snažnije, nije osećao podršku svoje Srbije, svoje matice. Prvo, to je važno jer narod koji nema prošlost i koji ne razume šta je bilo u prošlosti, neće razumeti ni ono što mu se događa u budućnosti. Dešavaće mu se jednako strašne stvari kao u prošlosti, a iz toga neće umeti da izvuče pouke. I sa druge strane, mi time pokazujemo poštovanje prema našim stradalim ljudima. Ako ne pokažete ni to poštovanje, ko će pokazati poštovanje prema nama? I prema ovoj generaciji, koja će u budućnosti pokazati poštovanje? I to su važne stvari. I tu ne smemo da dopustimo reviziju istorije. Kao što vidite, neki bi nas naučili da smo mi agresori, da smo mi ubice, da su oni svi mnogo fini, i još malo pa neće da nas uče Tompsonove pesme - rekao je Vučić.



RTS printskrin