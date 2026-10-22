Ekonomija

STANJE NA KRIPTO BERZAMA: Bitkoin pao za 2,55 odsto na 72.870 evra, itirijum za 3,53 odsto na 2.140 evra

V.N.

22. 10. 2026. u 15:51

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VREDNOST bitkoina (BTC) je danas u 15.15 časova na najvećoj svetskoj berzi kriptovaluta Bajnens pala za 2,55 odsto na 72.873,15 evra.

СТАЊЕ НА КРИПТО БЕРЗАМА: Биткоин пао за 2,55 одсто на 72.870 евра, итиријум за 3,53 одсто на 2.140 евра

FOTO: Depositphotos/Shy_Studio

Ukupan obim trgovine bitkoinima u poslednja 24 sata iznosi 34,33 milijarde evra, znatno više nego juče.

Indeks straha i pohlepe (Fear and Greed Index) za bitkoin se danas nalazi na nivou 68 u kategoriji "pohlepa", malo bolje u odnosu na jučerašnjih 63 u istoj kategoriji. Vrednost itirijuma (ETH) pala je danas za 3,53 odsto na 2.140,92 evra, a bajnens koin (BNB) za 2,11 odsto na 653,42 evra. Kriptovaluta solana (SOL) pala je 2,99 odsto na 93,02 evra, a avalanš (AVAX) za 6,14 odsto na 8,22 evra. Telegramova kriptovaluta gram (GRAM), koja je zamenila tonkoin na berzi, pala je za 0,49 odsto na 1,19 evra.

Danas se najviše trguje bitkoinom, itirijumom i solanom. Najveći rast trenutno beleže kriptovalute DGB, SOXSB i MASK.

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