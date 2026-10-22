STANJE NA KRIPTO BERZAMA: Bitkoin pao za 2,55 odsto na 72.870 evra, itirijum za 3,53 odsto na 2.140 evra
VREDNOST bitkoina (BTC) je danas u 15.15 časova na najvećoj svetskoj berzi kriptovaluta Bajnens pala za 2,55 odsto na 72.873,15 evra.
Ukupan obim trgovine bitkoinima u poslednja 24 sata iznosi 34,33 milijarde evra, znatno više nego juče.
Indeks straha i pohlepe (Fear and Greed Index) za bitkoin se danas nalazi na nivou 68 u kategoriji "pohlepa", malo bolje u odnosu na jučerašnjih 63 u istoj kategoriji. Vrednost itirijuma (ETH) pala je danas za 3,53 odsto na 2.140,92 evra, a bajnens koin (BNB) za 2,11 odsto na 653,42 evra. Kriptovaluta solana (SOL) pala je 2,99 odsto na 93,02 evra, a avalanš (AVAX) za 6,14 odsto na 8,22 evra. Telegramova kriptovaluta gram (GRAM), koja je zamenila tonkoin na berzi, pala je za 0,49 odsto na 1,19 evra.
Danas se najviše trguje bitkoinom, itirijumom i solanom. Najveći rast trenutno beleže kriptovalute DGB, SOXSB i MASK.
BONUS VIDEO
Preporučujemo
PESKOV "PROČITAO" IGRU EVROPE: Amerika traži mir, Brisel gura Ukrajinu u novi krvavi krug
22. 10. 2026. u 13:01
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Amerikanac u Beogradu - zgranuo i nas i Hrvate: "Bez uvrede, ali Srbija..." (VIDEO)
AMERIKANAC Bret tokom šestomesečnog putovanja po Evropi posetio Srbiju pa se oduševio
18. 10. 2026. u 14:07
Komentari (0)