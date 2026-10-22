UŽIVO, ZVEZDA - KOPENHAGEN: Crveno-beli traže evropski iskorak

Fudbaleri Crvene zvezde dočekuju Kopenhagen u drugom kolu ligaške faze Lige konferencije. Utakmicu uživo pratite na portalu "Novosti".

FOTO: FK Crvena zvezda

CRVENA ZVEZDA - KOPENHAGEN Stadion: Rajko Mitić Sudija: Radu Petresku ZVEZDA: Mateus - Gudelj, Gaštarov, Nakajama - Elšnik, Krunić, Handel, Ristić - Kostov, Lučić - Dijeng.. KOPENHAGEN: Ramaj - Beijmo, Sorensen, Suzuki - Ueskas, Nemet, Dilejni, Meling, Dilejni - Karizo, Robert, Kornelius

UOČI MEČA

Crvena zvezda posle ubedljivog trijumfa nad Mladošću iz Lučana nastavlja evropsku priču, a naredni izazov donosi znatno zahtevniji ispit. Na stadion "Rajko Mitić" stiže Kopenhagen, ekipa koja je već na startu Lige konferencije pokazala da ima ozbiljne ambicije.

Poraz od Lugana u prvom kolu i dalje je sveža opomena za crveno-bele. Beograđani su u Švajcarskoj imali prednost od 2:1, ali su u završnici susreta dozvolili rivalu da preokrene rezultat i odnese sva tri boda. Zbog toga će protiv danskog predstavnika morati da pokažu daleko veću koncentraciju tokom svih 90 minuta.

Zvezda će se uzdati u podršku sa tribina i dobru formu u domaćem prvenstvu, ali je jasno da je očekuje ozbiljan izazov. Kopenhagen je kvalitetan rival, što je potvrdio i ubedljivim izdanjem na evropskoj premijeri.

Zvezda u odličnom ritmu na domaćoj sceni

Dok u Evropi još traži prve bodove, Crvena zvezda u Superligi Srbije nastavlja da niže dobre rezultate. Ekipa je posle 12 odigranih utakmica sakupila 34 boda i nalazi se na čelu tabele.

Poslednju proveru pred duel sa Dancima crveno-beli su uspešno položili, pošto su u nedelju savladali Mladost iz Lučana rezultatom 5:1. Ujedno, bio je to deveti trijumf u poslednjih deset utakmica na domaćem terenu.

Napadačka produkcija takođe ohrabruje navijače šampiona Srbije. Na poslednjih pet mečeva Zvezde viđeno je više od 2,5 golova, dok je na devet od prethodnih deset utakmica kod kuće slavila sa najmanje dva gola razlike.

Ipak, dobri rezultati u domaćem prvenstvu moraće da dobiju potvrdu i na evropskoj sceni, gde jedan pad koncentracije može skupo da košta.

Kopenhagen dolazi posle velike pobede

Danski šampionat donosi sličnu sliku kao i srpski – Kopenhagen je na vrhu tabele sa 25 bodova iz 11 utakmica. U poslednjem prvenstvenom susretu pred gostovanje u Beogradu odigrao je 1:1 protiv Arhusa.

Mnogo ubedljiviji bio je na početku Lige konferencije, kada je pred svojim navijačima savladao Bragu sa 3:0. Taj rezultat dovoljno govori o potencijalu ekipe koju predvodi Bo Svenson i upozorava Zvezdu da je ne očekuje nimalo lak zadatak.

Kopenhagen je i tokom kvalifikacija pokazao stabilnost, pošto je do mesta u grupnoj fazi stigao bez poraza, uz četiri pobede i dva remija.

Ipak, postoji i podatak koji može da ohrabri domaćina. Danski tim je slavio na samo tri od poslednjih 17 velikih evropskih gostovanja, a u tom periodu samo jednom je uspeo da sačuva svoju mrežu.

Crvena zvezda će pokušati da iskoristi upravo tu slabost i uz pomoć punih tribina stigne do prve pobede u ovogodišnjem izdanju Lige konferencije. Pobeda bi bila značajna ne samo zbog bodova već i zbog vraćanja samopouzdanja posle nesrećnog poraza u Švajcarskoj.