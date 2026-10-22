Politika

LOZNICA UJEDINJENA DO POBEDE! Cela Srbija miriše na ruzmarin (VIDEO)

V.N.

22. 10. 2026. u 17:52

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LOZNICA ujedinjena do pobede, dok se širom zemlje organizuju skupovi liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" i čitava Srbija miriše na ruzmarin.

ЛОЗНИЦА УЈЕДИЊЕНА ДО ПОБЕДЕ! Цела Србија мирише на рузмарин (ВИДЕО)

Foto: Printskrin

Veličanstveni prizori građana Loznice, srpskih trobojki i zvuci čuve pesme "Ruzmarin" obasjali su i ispunili skup liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija".

Loznica večeras ujedinjena u snažnoj podršci zajedničkoj budućnosti i pobedi.

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