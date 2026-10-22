Politika

VUČIĆ: Otišao sam da pognem glavu i odam počast žrtvama, a napali su me jer čuvam obraz Srbije!

Новости онлајн

22. 10. 2026. u 17:53

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

ALEKSANDAR Vučić podsetio na mučke događaje iz 2015. godine kada je otišao u Potočare da kao državnik položi cvet i pokloni se bošnjačkim žrtvama, gde ga je dočekao krvavi linč i kamenovanje u kom je jedva sačuvao živu glavu.

ВУЧИЋ: Отишао сам да погнем главу и одам почаст жртвама, а напали су ме јер чувам образ Србије!

RTS Printskrin

Govoreći o Srebrenici, Vučić je istakao da poštuje sve žrtve i podsetio na svoju posetu Potočarima, gde je 2015. godine prisustvovao komemoraciji.

- Moj stav je jasan. Ja uvek pokazujem pijetet prema bošnjačkim žrtvama, prema svim žrtvama. Otišao sam tamo da položim cvet, da pognem glavu, a oni su me gotovo linčovali, samo zato što nisam hteo da upotrebim pravno-politički termin koji su oni koristili, a to je genocid. I samo zato sam to doživeo, jedva preživeo – rekao je Vučić.

BONUS VIDEO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
pogledaj sve

18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KAD ČUJEM, POLUDIM! Sandra Afrika bi zabranila Bajagin veliki hit - pevačica šokirala izjavom

"KAD ČUJEM, POLUDIM!" Sandra Afrika bi zabranila Bajagin veliki hit - pevačica šokirala izjavom