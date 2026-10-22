VUČIĆ: Otišao sam da pognem glavu i odam počast žrtvama, a napali su me jer čuvam obraz Srbije!

ALEKSANDAR Vučić podsetio na mučke događaje iz 2015. godine kada je otišao u Potočare da kao državnik položi cvet i pokloni se bošnjačkim žrtvama, gde ga je dočekao krvavi linč i kamenovanje u kom je jedva sačuvao živu glavu.

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Govoreći o Srebrenici, Vučić je istakao da poštuje sve žrtve i podsetio na svoju posetu Potočarima, gde je 2015. godine prisustvovao komemoraciji.

- Moj stav je jasan. Ja uvek pokazujem pijetet prema bošnjačkim žrtvama, prema svim žrtvama. Otišao sam tamo da položim cvet, da pognem glavu, a oni su me gotovo linčovali, samo zato što nisam hteo da upotrebim pravno-politički termin koji su oni koristili, a to je genocid. I samo zato sam to doživeo, jedva preživeo – rekao je Vučić.

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