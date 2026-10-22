Pred meč na Marakani: Kopenhagen u velikom problemu!
Danski predstavnik suočava se sa žestokom kaznom.
Samo nekoliko sati pre gostovanja Crvenoj zvezdi na Marakani, uprava Kopenhagena je dobila očajne vesti iz UEFA. Evropska kuća fudbala kaznila je danski klub zbog incidenata u meču prvog kola Lige konferencije protiv Brage u Skandinaviji.
Kontrolno, etičko i disciplinsko telo UEFA (CEDB) odlučilo je da "lavove" kazni sa 35.000 evra zbog korišćenja pirotehnike tokom okršaja sa portugalskim predstavnikom, koji je odigran 15. oktobra i završen ubedljivim trijumfom Danaca rezultatom 3:0.
Novčana kazna, međutim, nije jedina sankcija. UEFA je donela i odluku o delimičnom zatvaranju stadiona Kopenhagena, odnosno gornjeg dela tribine B, na narednoj evropskoj utakmici na kojoj danski klub bude domaćin.
Ipak, kazna zatvaranja tribine izrečena je uslovno, uz period provere od dve godine, što znači da neće odmah stupiti na snagu. Ukoliko Kopenhagen u tom periodu ponovi prekršaj slične prirode, UEFA će imati osnov da aktivira suspenziju dela stadiona.
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