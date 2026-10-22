Politika

"NEKO JE TO ORGANIZOVAO SPOLJA" Vučić objasnio kako je došlo do podela u društvu

Novosti online

22. 10. 2026. u 17:57

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Aleksandar Vučić, nosilac i prvi na listi "Ujedinjena Srbija - Aleksandar Vučić" jedini se odazvao debati na Radiju Beograd.

НЕКО ЈЕ ТО ОРГАНИЗОВАО СПОЉА Вучић објаснио како је дошло до подела у друштву

Foto: Marko Dimic/ZUMA Press Wire/Shutterstock Editorial/Profimedia

Na pitanje kako je došlo do podela u društvu, rekao je: 

- Zato što je neko to organizovao spolja, plaćajući mnogo novca, i N1 i Nova S. Kako je došlo do toga da vi kažete: možete svi da dođete, samo jedan ne sme da dođe? Zamislite da vi iz Radio Beograda kažete: možete svi sa studentske liste da dođete, samo jedan ne sme. I taj jedan bude nosilac liste, i bude prvi na listi. Tako nešto se nije dogodilo 45 godina u našoj zemlji, još u vreme Milana Grola, kada su mu klasno osvešćeni radnici nisu hteli da štampaju časopis Demokratija. E, tako i danas: klasno osvešćeni radnici N1 neće da dozvole samo jednom čoveku da dođe negde da govori. I šta da radite? Tako to ide. 

RTS printskrin

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