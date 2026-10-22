Navijači Zvezde "grme": Ovako su Delije krenule na "Marakanu" (VIDEO)

FUDBALERI Crvene zvezde igraju sa Kopenhagenom u utakmici drugog kola Lige konferencija, a sam duel počeo je korteom "Delija" kroz Beograd.

FOTO: Printskrin/Instagram/ Novosti sport

Navijači Crvene zvezde pošli su put stadiona, a na putu ka "Marakani" napravili su sjajnu atmosferu.

Bakljadama i pesmom zagrevali su se kako bi svojim mezimcima pružili podršku.

Podsetimo, Crvena zvezda poražena je od Lugana u prvom kolu, a pred prvu domaću utakmicu očekuje se velika podrška crveno-belima sa tribina, a sam snimak to i pokazuje.

Inače, navijači su nakon bakljade zapevali i pesmu podrške srpskom generalu Ratku Mladiću.

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