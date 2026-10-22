Fudbal

Navijači Zvezde "grme": Ovako su Delije krenule na "Marakanu" (VIDEO)

М. М./А.И.

22. 10. 2026. u 17:49

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FUDBALERI Crvene zvezde igraju sa Kopenhagenom u utakmici drugog kola Lige konferencija, a sam duel počeo je korteom "Delija" kroz Beograd.

Навијачи Звезде грме: Овако су Делије кренуле на Маракану (ВИДЕО)

FOTO: Printskrin/Instagram/ Novosti sport

Navijači Crvene zvezde pošli su put stadiona, a na putu ka "Marakani" napravili su sjajnu atmosferu. 

Bakljadama i pesmom zagrevali su se kako bi svojim mezimcima pružili podršku. 

Podsetimo, Crvena zvezda poražena je od Lugana u prvom kolu, a pred prvu domaću utakmicu očekuje se velika podrška crveno-belima sa tribina, a sam snimak to i pokazuje. 

Inače, navijači su nakon bakljade zapevali i pesmu podrške srpskom generalu Ratku Mladiću. 

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