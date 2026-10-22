Fudbal

Problemi za Bajern! Luis Dijaz na duže van terena zbog povrede

Filip Milošević

22. 10. 2026. u 17:54

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Teža povreda za Luisa Dijaza.

Проблеми за Бајерн! Луис Дијаз на дуже ван терена због повреде

Foto: Tanjug/AP/Aurelien Morissard

Fudbaler Bajerna iz Minhena Luis Dijas pokidao je mišićna vlakna zadnje lože leve noge i očekuje ga duža pauza. Klub nije precizno napisao do kada ga neće biti, ali tamošnji mediji navode da će pauza biti najmanje do početka decembra meseca.

Dijaz će propustiti prvenstvene utakmice protiv Frajburga, Borusije Dortmund i Majnca, kao i duel s Magdeburgom u Kupu Nemačke i meč Lige šampiona protiv Atletiko Madrida.

Pod znakom pitanja su i njegovi nastupi protiv Kelna i Hamburgera u Bundesligi, odnosno Lila u elitnom evropskom takmičenju.

Kolumbijac bi mogao da propusti i predstojeće reprezentativne utakmice svoje selekcije.

Kompani je Dijaza protiv Arsenala ostavio na klupi, a u igru ga je uveo u 68. minutu. Povreda se dogodila u 90. minutu utakmice.

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