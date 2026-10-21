OTVORENI SAJMOVI ENERGETIKE I EKOLOGIJE ECOFAIR Pavkov: Srbija više nego ikad pre ulaže u zelenu budućnost (FOTO/VIDEO)

NA BEOGRADSKOM sajmu danas su svečano otvoreni 21. Međunarodni sajam energetike i 22. Međunarodni sajam zaštite životne sredine i prirodnih resursa "EcoFair", koji će do 23. oktobra okupiti domaće i međunarodne kompanije, predstavnike institucija i stručnjake iz oblasti energetike, ekologije i održivog razvoja.

Foto: Tanjug/Rade Prelić

Ovogodišnje manifestacije posvećene su nekim od najvažnijih pitanja za budućnost Srbije – energetskoj bezbednosti, efikasnijem korišćenju energije, upravljanju otpadom, zaštiti voda i očuvanju prirodnih resursa. Pored domaćih izlagača, svoje znanje, iskustva i tehnološka rešenja predstavljaju i učesnici iz Nemačke, Turske, Grčke, Mađarske, Kanade, Bugarske, Hrvatske i Poljske.

Ministarka zaštite životne sredine u tehničkom mandatu, Sara Pavkov, poručila je na otvaranju da Srbija intenzivno radi na stvaranju zelenije budućnosti i da se napredak u zaštiti životne sredine potvrđuje konkretnim projektima i rezultatima.

- Srbija danas, više nego ikada pre, istrajno ulaže i gradi zelenu budućnost - istakla je Pavkov, naglašavajući da su zaštita životne sredine, energetska bezbednost i održivi razvoj danas u samom vrhu državnih prioriteta.

Foto: Tanjug/Rade Prelić

Kako je navela, značaj ovih manifestacija potvrđuje i snažno međunarodno učešće, dok je ovogodišnji domaćin sajma "EcoFair" Grad Novi Sad, odnosno Gradska uprava za zaštitu životne sredine.

– Priroda nam poruke šalje svakog dana i vidimo ih kroz okruženje u kojem živimo. One nam jasno govore da prirodu moramo da čuvamo, da resursima moramo da upravljamo odgovorno i da razvoj moramo da planiramo tako da bude održiv. I zato naš odgovor čine naša dela, konkretni projekti, odgovorne institucije i rezultati – poručila je ministarka.

Osam regionalnih centara za otpad do 2030.

Govoreći o konkretnim planovima države, Pavkov je najavila da Srbija do 2030. godine planira da izgradi osam modernih regionalnih centara za upravljanje otpadom, u kojima će se otpad tretirati u skladu sa evropskim standardima.

Foto: Tanjug/Rade Prelić

Značajna ulaganja usmerena su i na unapređenje kanalizacione infrastrukture i prečišćavanje otpadnih voda. Prema rečima ministarke, trenutno se grade postrojenja od kojih će direktnu korist imati oko 500.000 stanovnika Srbije, dok je 465 kilometara kanalizacione mreže već izgrađeno ili je u fazi izgradnje.

Posebna pažnja posvećena je i poboljšanju kvaliteta vazduha. Od 2021. godine, kroz javne konkurse, država podstiče zamenu kotlova koji koriste mazut, ugalj ili lož-ulje, kako bi se prešlo na čistije energente.

– Postavili smo sebi cilj da do 2027. godine 200 takvih kotlova pređe na gas ili neki drugi ekološki prihvatljiviji energent. I već sada smo značajno premašili taj cilj, jer je gotovo 300 kotlova u javnim ustanovama već zamenjeno ili je njihova zamena u toku – istakla je Pavkov.

Foto: Tanjug/Rade Prelić

Ona je podsetila i da je uz podršku države zamenjeno 5.555 individualnih ložišta, dok je u toku sanacija 19 nesanitarnih deponija. Površina teritorije Srbije pod zaštitom prirode povećana je na 10,7 odsto, a podržana je i sadnja više od pola miliona sadnica.

Ministarka je naglasila da je očuvanje životne sredine zajednička odgovornost države, institucija, privrede i građana, te da su sajmovi prilika da se na jednom mestu povežu znanje, inovacije i konkretna rešenja.

Pavkov o viziji Srbije: Razvoj i zaštita prirode idu zajedno

U svom obraćanju Pavkov je pomenula i bivšeg predsednika Republike, Aleksandra Vučića, govoreći o viziji razvoja Srbije i potrebi da privredni napredak bude praćen odgovornim odnosom prema životnoj sredini.

– To i jeste suština naše vizije o kojoj često govori Aleksandar Vučić, sa veoma odgovornog mesta, kao predsednik Republike Srbije. Govorio je da Srbija koja se razvija mora da uloži u zeleniju budućnost u kojoj su razvoj i zaštita životne sredine dva spojena puta – rekla je Pavkov.

Ona je najavila da će nakon svečanog otvaranja sajma potpisati ugovor sa Javnim vodoprivrednim preduzećem "Srbijavode", kojim se uređuje zajedničko učešće na specijalizovanoj izložbi EKSPO 2027 u Beogradu.

– EKSPO 2027 je velika prilika da Srbija pred svetom predstavi i svoje sjajne rezultate i razvojne potencijale, a mi želimo da tu priliku iskoristimo na najbolji mogući način – istakla je ministarka, dodajući da očekuje da sajmovi budu mesto novih ideja, konkretnih dogovora i uspešnih partnerstava.

Foto: Tanjug/Rade Prelić

Energetska efikasnost u fokusu: Gražani mogu da smanje račune

Na otvaranju se obratio i Rade Mrdak, savetnik ministarke rudarstva i energetike u tehničkom mandatu, Dubravke Đedović Handanović, koji je istakao da je Sajam energetike važna prilika za predstavljanje ključnih projekata, investicija i savremenih tehnoloških rešenja, ali i za upoznavanje građana sa mogućnostima smanjenja potrošnje energije i troškova domaćinstava.

Mrdak je naveo da je energetska efikasnost jedan od prioriteta energetske politike Srbije, naglašavajući da racionalnije korišćenje energije omogućava zadovoljavanje istih potreba uz manju potrošnju.

– Energetska efikasnost je novi izvor energije, jer nam omogućava da sa manje energije zadovoljimo iste potrebe bez smanjenja kvaliteta života – rekao je Mrdak.

Posetioci će na štandu Ministarstva rudarstva i energetike moći da se upoznaju sa modelom energetski efikasne kuće i merama energetske sanacije koje mogu da primene u svojim domovima. Među njima su zamena stolarije, postavljanje termoizolacije, ugradnja toplotnih pumpi i solarnih panela.

Prema Mrdakovim rečima, postavljanje termoizolacije može da donese uštede od oko 20 odsto, dok toplotne pumpe mogu da smanje potrošnju energije za grejanje i do 70 odsto, u zavisnosti od uslova i karakteristika sistema.

Pokrovitelji manifestacija su Ministarstvo rudarstva i energetike i Ministarstvo zaštite životne sredine Srbije, dok je Grad Novi Sad domaćin ovogodišnjeg sajma "EcoFair".

Sajmovi se održavaju u hali 3 Beogradskog sajma, svakog dana od 10 do 17 časova, do 23. oktobra. Tokom trodnevne manifestacije planirane su stručne konferencije, panel-diskusije, poslovni B2B sastanci i prezentacije najnovijih tehnoloških dostignuća u oblastima energetike i ekologije.

Cena pojedinačne ulaznice iznosi 800 dinara, grupne 350 dinara, dok parking za automobile košta 300 dinara po satu.