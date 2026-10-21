BRNABIĆ: Srbija gradi mostove između Evrope i Azije, privreda treba da bude pokretač saradnje

SRBIJA ima snažnu ambiciju da bude pouzdan partner koji povezuje tržišta, privrede i poslovne zajednice Evrope i Azije, a inicijative poput „Tracks to the Future“ otvaraju nove mogućnosti za investicije, trgovinu, tehnološki razvoj i jačanje međunarodnih partnerstava, poručeno je danas u Beogradu na panel diskusiji „Povezivanje u vremenu podela: Nova partnerstva za zajedničku budućnost“ u „Plejgraundu“ koji je okupio predstavnike međunarodne poslovne i političke zajednice.

Foto: Dario Konstantinović

- Srbija ima snažnu ambiciju da bude pouzdan partner koji povezuje tržišta, privrede i poslovne zajednice. Uprkos sve većim globalnim podelama, nastavljamo da gradimo veze i mostove, jer verujemo da upravo saradnja i ekonomsko povezivanje doprinose većoj otpornosti i snazi naše privrede - poručila je Brnabić.

Ona je naglasila da Evropska unija ostaje strateški cilj i najvažniji spoljnopolitički prioritet Srbije, ali da istovremeno jačanje saradnje sa azijskim tržištima otvara dodatne mogućnosti za trgovinu, investicije i tehnološki napredak.

Kako je navela, kompanije iz Evropske unije u Srbiji zapošljavaju više od 300.000 ljudi, dok više od 60 odsto srpskog izvoza odlazi na tržište EU. Nemačka je najvažniji partner Srbije u robnoj razmeni, Sjedinjene Američke Države u razmeni usluga, dok su kineske kompanije među najvećim izvoznicima iz Srbije.

Kao dodatnu priliku za međunarodno povezivanje i razvoj novih poslovnih partnerstava, Brnabić je izdvojila specijalizovanu izložbu EKSPO 2027 u Beogradu.

- Tamo gde politika ima problem da uspostavi dijalog i saradnju, duboko verujemo da ekonomija i privreda treba da vode, a da politika to prati. Zato su inicijative poput ove izuzetno važne, jer otvaraju prostor za nova partnerstva, dijalog i kompromis - poručila je Brnabić, zahvalivši organizatorima što su Beograd uključili u inicijativu „Tracks to the Future“.

Jovanka Porše, inicijatorka projekta „Tracks to the Future“, izrazila je zadovoljstvo što je Beograd jedna od stanica ove međunarodne inicijative, ističući da je tokom prethodne posete Srbiji naišla na izuzetno pozitivne reakcije i snažnu podršku realizaciji projekta.

Ona je naglasila da je jedan od ključnih ciljeva inicijative da pokaže da je Evropa mnogo više od Evropske unije, kao i da Srbija ima značajnu ulogu u povezivanju različitih tržišta, kultura i poslovnih zajednica.

- Srbija je veoma važan akter, ne samo u ovom regionu već i zbog svoje istorije, koja svedoči o otvorenosti, raznolikosti i otpornosti. Želimo da razmenjujemo ideje, gradimo prijateljstva i partnerstva, razmatramo investicione mogućnosti i učimo jedni od drugih - poručila je Porše.

Posebno je istakla da su već tokom prvih susreta u Beogradu pojedini članovi međunarodne delegacije pokazali interesovanje za ponovni dolazak u Srbiju i detaljnije razmatranje potencijalnih investicija.

Nakon obraćanja održana je panel-diskusija na kojoj su učestvovali Armen Sarkisjan, bivši predsednik i premijer Jermenije, Filip Resler, bivši vicekancelar Nemačke, i Bojan Lalić, profesor Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu i direktor Instituta „Pojas i put“.

Privredna komora Srbije i Global Neighbours organizovali su i posetu delegacije kompaniji MINT u Šapcu, radi upoznavanja gostiju sa poslovanjem kompanije, proizvodnim kapacitetima i mogućnostima dalje privredne saradnje.