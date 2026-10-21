Politika

ANĐELIJA BAKALOVIĆ ZA "NOVOSTI": Ujedinjena Srbija pobeđuje na izborima 25. oktobra (VIDEO)

V.N.

21. 10. 2026. u 16:19

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STUDENTKINjA Anđelija Bakalović pozvala je građane da dođu na veliki skup liste "Ujedinjena Srbija" u Nišu.

АНЂЕЛИЈА БАКАЛОВИЋ ЗА НОВОСТИ: Уједињена Србија побеђује на изборима 25. октобра (ВИДЕО)

Foto: Printscreen

- Očekujem puno pozitivne energije, očekujem divne ljude ovde sa kojima ćemo popričati, razmeniti mišljenja, čuti stavove, ali čuće i oni naše. Nadam se da nas ova kiša neće ometati u tome. Da čujemo šta naš predsednik ima da kaže. Čekamo obraćanje predsednika.

- Pozivam narod da dođe da nas podrži. Ujedinjena Srbija pobeđuje 25. oktobra. Samo jedan!

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