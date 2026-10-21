Gelor Kanga poslao poruku igračima i navijačima uoči meča Zvezda - Kopenhagen

Prošlo je mnogo vremena, ima već dve godine kako nisam ovde, ali došao sam da posetim moj klub. Veoma sam srećan što sam na Marakani, znam da smo svi mi uz Zvezdu i želimo da osvojimo tri boda u drugoj utakmici u Ligi konferencije, rekao je nekadašnji fudbaler Crvene zvezde Gelor Kanga koji je posetio klub uoči duela protiv Kopenhagena.

Foto: Philipp Kresnik / Zuma Press / Profimedia

- Pričao sam sa bivšim saigračima, pokušao sam da im kažem stvari onako kako ih vidim, sa mojim iskustvom koje imam u evropskim takmičenjima. Podržavam ih, uz njih sam svim srcem. Potrebno je da Zvezda osvoji tri boda protiv Kopenhagena, to će dobro doći i navijačima i ljudima koji rade u klubu - istakao je Kanga.

Miljenik Zvezdinih navijača i strelac nekoliko spektakularnih istorijskih golova posebno je naglasio značaj podrške sa tribina, prisetivši se i svog pogotka protiv Krasnodara.

- Pozivam zvezdaše da dođu i podrže ekipu u Ligi konferencije na meču u četvrtak. Potrebni su nam navijači da dodatno motivišu igrače i pomognu nam da osvojimo tri boda. Možda Katai ili Ivanić postignu gol, mada bih voleo da bilo ko zatrese mrežu, kao što sam ja pogodio protiv Krasnodara - poručio je Kanga.

