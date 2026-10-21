"KEC U NIŠU KAO KUĆA" Nišlijka: Došli smo da damo ogromnu podršku budućem premijeru Vučiću(VIDEO)

NIŠLIJKA je pred skup liste "Ujedinjena Srbija" istakla da se u Nišu "ne živi, već da se uživa".

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- Došli smo da damo ogromnu podršku budućem premijeru Aleksandru Vučiću. Da podržimo "Ujedinjenu Srbiju" i da svi zajedno dođemo do pobede. Kec u Nišu kao kuća! Da živimo još bolje. Mi živimo ovde odlično. U Nišu se ne živi, ovde se uživa, ali uvek može bolje - rekla je meštanka