Ekonomija

NOVČANA POMOĆ ZA RODITELJE U BEOGRADU: Otvorene prijave, evo kome sleduju i do tri prosečne plate

K. Despotović

21. 10. 2026. u 11:41

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U TOKU je prijava roditelja za ostvarivanje prava na novčanu pomoć za trojke, četvorke, petorke, šestorke i duple blizance koju Grad Beograd pruža preko Sekretarijata za socijalnu zaštitu, izjavila je danas Jovana Kostić iz tog sekretarijata, podsetivši da je u 2025. godini pravo na stalnu novčanu pomoć ostvarilo ukupno 112 porodica.

НОВЧАНА ПОМОЋ ЗА РОДИТЕЉЕ У БЕОГРАДУ: Отворене пријаве, ево коме следују и до три просечне плате

Foto: Deposit/ alebloshka

- Obaveštavamo roditelje trojki, četvorki, petorki, šestorki i duplih blizanaca da mogu podneti zahtev i potrebnu dokumentaciju za ostvarivanje prava na stalnu novčanu pomoć koja je predviđena Odlukom o pravima i uslugama socijalne zaštite grada Beograda - rekla je ona za Tanjug.

Kako je navela, zahtev i potrebna dokumentacija podnose se u opštinskom odeljenju Gradskog centra za socijalni rad u Beogradu prema mestu prebivališta iz lične karte, svakog radnog dana od 7.30 do 15.30 sati.

- Potrebna dokumentacija podrazumeva očitanu ličnu kartu podnosioca zahteva, izvod iz matične knjige rođenih za svu decu pribavlja se službenim putem, potvrdu o prijavi prebivališta za svu decu (pribavlja se službenim putem, za decu školskog uzrasta potvrda škole o redovnom školovanju, kao i broj tekućeg računa podnosioca zahteva - rekla je Kostić.

Prema njenim rečima, već tradicionalno Grad Beograd pruža finansijsku podršku roditeljima trojki, četvorki i duplih blizanaca, a ova vrsta podrške predviđena je Odlukom o pravima i uslugama socijalne zaštite i ostvaruje se jednom godišnje.

- Roditelji dece predškolskog uzrasta dobijaju jednu prosečnu zaradu isplaćenu u Beogradu, roditelji dece osnovaca dobijaju dve prosečne zarade isplaćene u Beogradu, a roditelji dece srednjoškolaca dobijaju tri prosečne zarade isplaćene u Beogradu - rekla je Kostić.

Kako je podsetila, u 2025. godini pravo na stalnu novčanu pomoć ostvarilo je ukupno 112 porodica i isplaćeno je nešto više od 26.500,000 miliona dinara. 

(Tanjug)

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