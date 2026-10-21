LIČNA KARTA NEPOKRETNOSTI SADA DOSTUPNA ONLAJN: Evo kako da je besplatno preuzmete

GRAĐANI Srbije od sada mogu da preuzmu ličnu kartu svoje nepokretnosti i u digitalnom obliku, bez čekanja u redovima, odlaska na šalter katastra i dodatnih troškova, saopštio je Republički geodetski zavod (RGZ).

Foto: Andriy Popov / Panthermedia / Profimedia

Ovaj dokument, koji je do sada mogao besplatno da se preuzme na šalterima katastra, dostupan je i putem Portala digitalnih usluga RGZ-a. Kako je navedeno, cilj novine je da građani jednostavnije i brže dolaze do važnih informacija o svojoj imovini.

Vršilac dužnosti direktora RGZ-a Dalibor Babić ranije je najavio unapređenje usluga, a iz Zavoda ističu da u njihovom razvoju značajnu ulogu imaju i predlozi građana koji stižu putem kanala „Direktno direktoru“.

„Lična karta Vaše nepokretnosti“ zvaničan je dokument RGZ-a sa digitalnim pečatom, koji na jednom mestu objedinjuje najvažnije informacije o nekretnini koju građanin poseduje.

Prema podacima Zavoda, do sada je širom Srbije izdato 33.416 ovih dokumenata. Njihovo preuzimanje je besplatno, ali postoji jedan važan uslov: digitalnu ličnu kartu moguće je dobiti isključivo za nepokretnost čiji je podnosilac zahteva vlasnik.

Kako da besplatno preuzmete ličnu kartu nepokretnosti?

Postupak se obavlja putem Portala digitalnih usluga Republičkog geodetskog zavoda, na adresi:

https://portal.rgz.gov.rs/rgz-portal/home

Nakon pristupa portalu, potrebno je pratiti nekoliko koraka:

Izabrati opciju „eKatastar“ i prijaviti se na svoj nalog.

Ukoliko nemate nalog, možete ga kreirati na portalu ili se prijaviti kao eGrađanin.

Otvoriti odeljak „Moje nepokretnosti“.

Izabrati nekretninu čiji ste vlasnik.

Odabrati opciju „Lična karta Vaše nepokretnosti“ i preuzeti dokument u digitalnom obliku.

Iz RGZ-a poručuju da će nastaviti da unapređuju svoje usluge kako bi građani do potrebnih informacija dolazili brže i jednostavnije, bez posrednika i nepotrebnih troškova.

(Tanjug)