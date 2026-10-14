Ekonomija

MALI IZAZVAO OBRADOVIĆA DA POKAŽE DOKAZ, PA GA DOČEKAO: „Poziv na sastanak vam je dokaz korupcije? Bravo!“

Novosti online

14. 10. 2026. u 22:04

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Siniša Mali ušao je u jednu od najžešćih razmena večeri sa Vladimirom Obradovićem, koji ga je optuživao u vezi sa dodatnim troškovima na velikim infrastrukturnim projektima. Mali je zatražio da odmah pokaže dokaz, a nakon pročitanog mejla uzvratio da poziv na sastanak Ministarstva finansija sam po sebi ne dokazuje korupciju.

МАЛИ ИЗАЗВАО ОБРАДОВИЋА ДА ПОКАЖЕ ДОКАЗ, ПА ГА ДОЧЕКАО: „Позив на састанак вам је доказ корупције? Браво!“

Foto: Printskrin Insajder TV

Nova žestoka polemika izbila je tokom Insajder debate kada je Vladimir Obradović tvrdio da poseduje dokumentaciju koja povezuje Ministarstvo finansija sa povećanjem troškova na projektu pruge Novi Sad–Subotica.

Siniša Mali nije dozvolio da tvrdnja ostane bez odgovora.
— Imaš li dokaz da sam dao saglasnost? Ajde, pokaži dokaz, molim te — poručio je Mali.
Obradović je zatim pročitao mejl iz Ministarstva finansija kojim se učesnici pozivaju na sastanak o finansiranju dodatnih radova kako bi se ubrzalo otvaranje deonice.
Mali je odmah doveo u pitanje zaključak koji je njegov sagovornik iz toga izveo.
— I to je dokaz korupcije? Bravo! Ako je to vaš dokaz korupcije... — uzvratio je.
On je naglasio da poziv državnih institucija na sastanak o finansiranju projekta ne predstavlja sam po sebi dokaz bilo kakve zloupotrebe.
— Bili su pozvani na sastanak. Kakve veze taj sastanak ima sa tim što tvrdite? — pitao je Mali.
A onda je raspravu okrenuo prema Draganu Đilasu.
— Vi imate iskustvo Dragana Đilasa koji je uzeo 619 miliona evra za pet godina. I onda pričate o nekakvoj korupciji. Prosto neverovatno — rekao je Mali.
Time je Mali pokušao da ospori osnov na kojem su iznete optužbe i insistirao da se tvrdnje o korupciji potkrepe konkretnim dokazima, a ne tumačenjem pojedinačnog mejla ili sastanka.

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