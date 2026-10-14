Ekonomija

MALI OBJASNIO ZAŠTO SU RADOVI DANAS SKUPLJI: Plate su sa 500 porasle na 1.034 evra

Novosti online

14. 10. 2026. u 22:03

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Siniša Mali odgovorio je na nove kritike zbog rasta cena velikih infrastrukturnih projekata tvrdnjom da se ne može ignorisati činjenica da su zarade u Srbiji u međuvremenu više nego udvostručene, što direktno utiče i na cenu izvođenja radova.

МАЛИ ОБЈАСНИО ЗАШТО СУ РАДОВИ ДАНАС СКУПЉИ: Плате су са 500 порасле на 1.034 евра

Foto: Printskrin Insajder TV

Tokom nove rasprave o poskupljenju velikih državnih projekata, Siniša Mali ponudio je objašnjenje koje njegovi sagovornici, kako tvrdi, zanemaruju — snažan rast plata u prethodnim godinama.

— Prosečna zarada u Srbiji 2019. godine bila je 500 evra, a sada je 1.034 evra — rekao je Mali.
Prema njegovim rečima, kada zarade radnika toliko porastu, to se nužno odražava i na troškove građevinskih projekata.
— Ako su plate duplo i više nego duplo porasle, to vam je jedno od objašnjenja zbog čega raste cena radova. Ti radnici moraju da se plate više — rekao je.
Mali je zatim objasnio da projekti koji su ugovarani pre šest ili sedam godina nisu mogli da budu bazirani na današnjim troškovima rada.
— Kada se ugovor dogovarao 2018. ili 2019. godine, u njemu nije pisalo kolike će danas biti plate — rekao je.
Time je pokušao da ospori poređenja početnih i završnih troškova projekata bez uzimanja u obzir promena cena rada i drugih inputa tokom više godina.

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