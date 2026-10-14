MALI OBJASNIO ZAŠTO SU RADOVI DANAS SKUPLJI: Plate su sa 500 porasle na 1.034 evra

Siniša Mali ušao je u jednu od najžešćih razmena večeri sa Vladimirom Obradovićem, koji ga je optuživao u vezi sa dodatnim troškovima na velikim infrastrukturnim projektima. Mali je zatražio da odmah pokaže dokaz, a nakon pročitanog mejla uzvratio da poziv na sastanak Ministarstva finansija sam po sebi ne dokazuje korupciju.