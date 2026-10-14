MALI OBJASNIO ZAŠTO SU RADOVI DANAS SKUPLJI: Plate su sa 500 porasle na 1.034 evra
Siniša Mali odgovorio je na nove kritike zbog rasta cena velikih infrastrukturnih projekata tvrdnjom da se ne može ignorisati činjenica da su zarade u Srbiji u međuvremenu više nego udvostručene, što direktno utiče i na cenu izvođenja radova.
Tokom nove rasprave o poskupljenju velikih državnih projekata, Siniša Mali ponudio je objašnjenje koje njegovi sagovornici, kako tvrdi, zanemaruju — snažan rast plata u prethodnim godinama.
Prema njegovim rečima, kada zarade radnika toliko porastu, to se nužno odražava i na troškove građevinskih projekata.
— Ako su plate duplo i više nego duplo porasle, to vam je jedno od objašnjenja zbog čega raste cena radova. Ti radnici moraju da se plate više — rekao je.
Mali je zatim objasnio da projekti koji su ugovarani pre šest ili sedam godina nisu mogli da budu bazirani na današnjim troškovima rada.
— Kada se ugovor dogovarao 2018. ili 2019. godine, u njemu nije pisalo kolike će danas biti plate — rekao je.
Time je pokušao da ospori poređenja početnih i završnih troškova projekata bez uzimanja u obzir promena cena rada i drugih inputa tokom više godina.
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