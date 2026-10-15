KUBURE, PIŠTOLJE, REVOLVERE DRŽAO U KUĆI: Saslušan osumnjičeni S. I. iz Zemuna
U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu saslušan je S. I. (52) zbog postojanja osnova sumnje da je kući na teritoriji Zemuna neovlašćeno držao veću količinu oružja, koja mu je zaplenjena u utorak i to ukupno 12 vrsta različitog oružja, kao i 223 metka različitog kalibra.
Osumnjičeni se na saslušanju branio ćutanjem, a tužilaštvo je sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu predložilo da mu odredi pritvor zbog opasnosti od bekstva i da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu.
- Postoje osnovi sumnje da je S.I. bez dozvole držao: revolver marke "smit i veson", jedan automatski pištolj nepoznate marke bez pripadajućeg okvira i municije, jedan pištolj marke "auto M. pistole mod. 110 hal", jedan revolver nepoznate marke, jedan pištolj marke "mauzer" bez pripadajućeg okvira, jedan pištolj sa pripadajućim okvirom marke "broving", jedan pištolj marke "union", kao i jedan samostrel marke "jaguar", jedan vazdušni pištolj marke "diana", dve drvene kubure i jedan signalni pištolj. Kod osumnjičenog je takođe pronađeno ukupno 223 metka različitog kalibra - navode u VJT.
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