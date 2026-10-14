MALI SATERAO BLOKADERE U ĆOŠAK: Da li je bolje da imamo puteve ili da ih nemamo?
Siniša Mali tokom Insajder debate vratio je raspravu sa optužbi o ceni infrastrukturnih projekata na ono što je u Srbiji konkretno izgrađeno, navodeći Moravski koridor, Miloš Veliki i pravac Ruma–Šabac–Loznica.
Nova žestoka polemika izbila je tokom Insajder debate kada je Vladimir Obradović tvrdio da poseduje dokumentaciju koja povezuje Ministarstvo finansija sa povećanjem troškova na projektu pruge Novi Sad–Subotica.
— Imaš li dokaz da sam dao saglasnost? Ajde, pokaži dokaz, molim te — poručio je Mali.
Obradović je zatim pročitao mejl iz Ministarstva finansija kojim se učesnici pozivaju na sastanak o finansiranju dodatnih radova kako bi se ubrzalo otvaranje deonice.
Mali je odmah doveo u pitanje zaključak koji je njegov sagovornik iz toga izveo.
— I to je dokaz korupcije? Bravo! Ako je to vaš dokaz korupcije... — uzvratio je.
On je naglasio da poziv državnih institucija na sastanak o finansiranju projekta ne predstavlja sam po sebi dokaz bilo kakve zloupotrebe.
— Bili su pozvani na sastanak. Kakve veze taj sastanak ima sa tim što tvrdite? — pitao je Mali.
A onda je raspravu okrenuo prema Draganu Đilasu.
— Vi imate iskustvo Dragana Đilasa koji je uzeo 619 miliona evra za pet godina. I onda pričate o nekakvoj korupciji. Prosto neverovatno — rekao je Mali.
Time je Mali pokušao da ospori osnov na kojem su iznete optužbe i insistirao da se tvrdnje o korupciji potkrepe konkretnim dokazima, a ne tumačenjem pojedinačnog mejla ili sastanka.
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