"VELIKA POTVRDA NAŠEG EKONOMSKOG PROGRAMA": Mali o najnovijem izveštaju MMF

MINISTAR finansija u tehničkom mandatu Siniša Mali izjavio je, komentarišući najnoviji izveštaj MMF, da je to veoma važna vest za sve građane Srbije.

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- Najnoviji izveštaj MMF govori o tome da stopu rasta naše privrede podigli su sa stare procene od 2,8 posto na 3,3 posto samo ove godine. Mi mislimo da ćemo rasti još brže, ali dobo je da MMF takođe pokazuje da je Srbija jedna od najbrže rastućih ekonomija u Evropi. Pri čemu i sam MMF kaže da ćemo naredne godine rasti čak 4 odsto. Pri čemu ćemo biti ubedljivo najbrže rastuća ekonomija u Evropi. MMF je uradio i projekciju rasta naše ekonomije i ekonomije Evrope do 2031. godine. Ako pogledate tu projekciju, mi rastemo 28,3 posto u narednih 5 godina, daleko iznad proseka Evrope i druga smo ili treća ekonomija, iza Malte i Turske. To je velika potvrda našeg ekonomskog modela, našeg ekonomskog programa, koji se zasniva na investicijama, kao što je recimo metro, koji podstiče razvoj naše građevinske industrije, podiže kvalitet života građana - rekao je Mali, koji je obišao gradilište na Makišu, na kome će se nalaziti metro stanica "Bele vode" i odakle će TBM mašine krenuti da kopaju tunel za prvu liniju Beogradskog metroa.

Dodaje da je važno napomenuti da MMF kaže da uprkos visokom rastu, udeo javnog duga u BDP-u će se spustiti sa postojećih 43,7 na 40,9 odsto.

- Pri čemu prosek u Evropi raste na preko 90 odsto. To dovoljno govori koliko se odgovorno bavimo našim javnim finansijama. Oni takođe projektuju da će deficit sa 3 posto ići ispod 2. A da će Evropa zadržati taj deficit od preko 3 odsto. Dakle sva ta tri makroekonomska pokazatelja, apsolutno projektovano od strane MMF, da ćemo rasti brže i da ćemo čuvati našu stabilnost mnogo bolje nego i veće zemlje u Evropi. To je i odgovor svima onima koji kažu da se ne znam kako zadužujemo ili neodgovorno vodimo javne finansije, da ne bude da to govori Vučić, Siniša, samo pročitajte izveštaj MMF, veoma objektivan - istakao je Mali.