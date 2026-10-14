ZAŠTO NAM PRETITE SMRĆU ČEDOMIRE? Blokaderi objavili jezivu sliku, Marinika nije više mogla da ćuti
BLOKADERSKI advokat i član Upravnog odbora Advokatske komore Beograda (AKB) Čedomir Kokanović objavio je skandaloznu sliku na mrežama.
Na slici koja je verovatno napravljena uz pomoć AI alata vidi se hladnjača bačena u vodu. Na hladnjači je bilbord sa licima Gorana Ješića, Marinike Tepić i Dragana Đilasa uz komentar:
"Potopimo žvalavu gamad ispod 0,9%! Neka kopilad sama plate svoju smrdljivu kampanju," napisao je Kokanović.
Na ove uvrede reagovala je Marinika Tepić koja je izgleda tek sada shvatila da ovakve pretnje nisu normalne nisu baš reči normalnih ljudi, iako su ih godinama upućivali predstavnicima vlasti.
"Zašto nam pretite smrću Čedomire? Zašto nas obeležavate kao leševa u hladnjači? To kao član Ustavobranitelja, advokat, ili...?" navela je.
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