"STUDENTSKA LISTA" ISTERANA NA ČISTAC: Ovo su njihovi skandalozni odgovori na ključna državna pitanja
PREDSTAVNICI tzv. studentske liste učešćem u debati u emisiji „Takovska 10“ na RTS konačno su pokazali svoje pravo lice i šta je ono što misle o najvažnijim pitanjima kada je reč o državnoj politici i nacionalnim interesila.
U debati su učestvovali predstavnici četiri izborne liste: Ana Brnabić, „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“, Aleksandar Baucal, „Studentska lista – Studenti pobeđuju“, Dunja Simonović Bratić, „Ivica Dačić – Faktor stabilnosti“, Marinika Tepić, „Evropska Srbija – Marinika Tepić – Zdravko Ponoš“.
Krenimo redom - šta je to što smo mogli da čujemo od predstavnika "studentske liste" o ključnim državnim pitanjima.
Pitanje Kosova i Metohije
Predstavnik tzv. studentske liste Aleksandar Baucal rekao je da je za njih status Kosova i Metohije stvar pregovora.
- To je stvar pregovora, odnosno mi moramo da se dogovorimo kako ćemo da funkcionišemo u ovom prostoru zajedno. Da biste pregovarali, morate da imate pregovarački kapacitet, da biste to imali, morate da imate snažnu državu. Snažna država nije samo imati stručne ljude u institucijama, iako ih mi imamo, ali često ne rade svoj posao zato što su politički i stranački instrumentalizovani. Jaka država pre svega počiva na tome da li ljudi veruju u tu državu i toj državi. Status KiM je stvar pregovaranja - naveo je Baucal.
Ana Brnabić imala je jasan odgovor Baucalu. Ona je istakla da je KiM sastavni deo Srbije i da nije stvar "pregovaranja"
- To je možda za vas stvar pregovaranja, za nas to nije. KiM je sastavni deo Republike Srbije - kazala je Ana Brnabić
Sankcije Rusiji
Na pitanje o uvođenju sankcija Rusiji, Baucal je rekao:
- Studentska lista nije za uvođenje sankcija, ali Srbija će morati da uskladi spoljnu i bezbednosnu politiku.
Brnabić mu je odgovorila:
- Gospodin Baucal je rekao "mi smo se izjasnili da nećemo uvoditi sankcije Rusiji", ali "moramo da se uskladimo, pa ćemo uvesti". Na početku rečenice kaže jedno, a onda završi nešto drugo. Da li vi, poštovani građani, verujete da je moguće da studentsku listu podržava Picula, Prebelič i ostali ljudi, a da ne znaju da će prvo što će uraditi jeste uvođenje sankcija.
Borba protiv države
Baucal je otvoreno rekao da se „građani bore protiv države“. Dakle, priznaje da se oni bore protiv države, ne protiv Aleksandra Vučića, SNS ili bilo koga drugog, već protiv države.
- Građani moraju da se bore protiv svoje države da bi ostvarili neka svoja prava - "briljirao" je Baucal.
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