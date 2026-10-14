NASLOV GOVORI SVE! Još jednom raskrinkana "studentska lista" i njeni podržavaoci (FOTO)

HRVATSKI mediji po ko zna koji put su se bavili Srbijom i Aleksandrom Vučićem.

Foto: Printskrin

U tekstu, objavljenom na portalu "Dnevno.hr" pod naslovom



"DOBRO SMO IM ZAPAPRILI Najveća sramota Srbije do sada, neugodne vijesti iz Europu im stiže: Hrvati sve organizirali" jasno oslikava stvarno stanje stvari.

Foto: Printskrin

Reč je o tome da ovaj naslov, kao i sama sadržina teksta koja se bavi Ratko Mladićem, tačnije njegovom sahranom, ne govori o tome kakav stav ima Hrvatska. Naime, iz svega je jasno da tzv. studentska lista već dve godine uživa svaku vrstu podrške od te iste Hrvatske.

I slep može da vidi iste ideje i iste poruke usmerene na mržnju protiv jake Srbije i svega što je srpsko.

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