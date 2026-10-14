KLJUČNA VUČIĆEVA PORUKA IZ ZAJEČARA: Volja naroda je volja Boga, slobodna i slobodarska Srbija pobeđuje!

NOSILAC liste izborne liste "Aleksandar Vučić-Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić rekao je juče da su neki pokušali i u Zaječaru i na mnogo mesta u Srbiji da sruše državu, ali da im se ne treba svetiti već državu štititi tako što će se glasati onako kako savest nalaže

Foto: Printscreen/Informer

Deo obraćanja na velikom mitingu podeljen je putem zvaničnog Instagram naloga:

"Nemojte da brinete o tome šta će oni da rade, mi brojimo glasove zajedno sa svima drugima. Kada izbrojimo glasove, obavestićemo vas o tome kako je narod glasao. I nikome na kugli zemaljskoj, ni spolja ni unutra, nećemo dati da prekraja narodnu volju. Nikome živom na kugli zemaljskoj, jer to je vaša volja, to je narodna volja. Za nas je vaša volja volja Boga", poručio je okupljenima.

Ocenio je da samo da se dogodi neka strašna stvar, neki teroristički akt, ili da ga ubiju, samo tako oni mogu da dobiju izbore.

"Dakle, i na biračkim mestima, pored svake kutije, čuvajte kutiju, i samo mirno, strpljivo i trpeljivo, jer sve što budemo izbrojali u Srbiji pokazaće jasnu i nedvosmislenu pobedu slobodne, slobodarske, Ujedinjene Srbije", naglasio je on.

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