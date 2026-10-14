Fudbal

UEFA ne prašta: Žestoke kazne za Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu

Filip Milošević

14. 10. 2026. u 16:45

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Nema oproštaja kod UEFA.

УЕФА не прашта: Жестоке казне за Хрватску и Босну и Херцеговину

MARKO PERKOV / AFP / Profimedia

UEFA je izrekla kazne fudbalskim savezima Bosne i Hercegovine i Hrvatske.

Nakon utakmice Bosne i Hercegovine i Poljske koja je odigrana 5. oktobra, Disciplinska komisija UEFA pokrenula je postupak protiv FS BiH pod sledećim optužbama:

Ubacivanje objekata na teren, korišćenje pirotehnike i ubacivanje baklji na teren, upotreba lasera, kasni dolazak tima na utakmicu, kasni dolazak selektora Sergeja Barbareza pred početak meča, rasistički povici sa tribina.

Ukupno je FS BiH kažnjen sa 50.500 evra.

Odluka je sledeća:

- Kažnjava se FS Bosne i Hercegovine sa 15.000 evra uz delimično zatvaranje dela tribina na sledećoj utakmici (pet posto kapaciteta) zbog rasističkih povika navijača. Kazna zatvaranja dela stadiona preinačuje se u uslovnu u trajaju od dve godine od dana donošenja ove odluke (14. oktobar).

Kažnjava se FS Bosne i Hercegovine sa 8.000 evra zbog korišćenja lasera.

Kažnjava se FS Bosne i Hercegovine sa 3.000 evra zbog korišćenja pirotehnike.

Kažnjaca se FS Bosne i Hercegovine sa 4.500 evra zbog ubacivanje objekata i baklji na teren.

Kažnjaca se FS Bosne i Hercegovine sa 10.000 evra zbog kašnjenja ekipe na početak utakmice.

Protiv FS Hrvatske je UEFA pokrenula disciplinski postupak nakon utakmice odigrane 6. oktobra protiv Španije.

Odluka glasi ovako:

- Kažnjava se FS Hrvatske sa 30.000 evra i naređuje se delimično zatvaranje stadiona (20 posto kapaciteta) za prvi sledeći meč, kazna zatvaranjem dela tribina se preinačuje u uslovnu za period od dve godine.

Kažnjava se FS Hrvatske sa 23.000 evra zbog korišćenja pirotehnike.

Kažnjava se FS Hrvatske sa 4.000 evra zbog blokiranja prolaza.

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