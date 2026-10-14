LEP DAN ZA KRUŠEVAC: Ministar Gašić otvorio novi pogon u „Trajalu”

MINISTAR odbrane Bratislav Gašić posetio je danas „Trajal korporaciju” u Kruševcu gde je otvorio novi pogon i prisustvovao potpisivanju Ugovora o saradnji Ministarstva odbrane i te kruševačke kompanije.

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Ugovor o saradnji u oblasti proizvodnje sredstava maskirne zaštite potpisali su ispred Uprave za nabavku i prodaju Sektora za materijalne resurse pukovnik Ivan Delić, a u ime kompanije generalni direktor „Trajal korporacije” Miloš Nenezić.

Tom prilikom, ministar odbrane sastao se sa rukovodstvom „Trajal korporacije”, sa kojim je razgovarao o daljem unapređenju saradnje, razvojnim planovima kompanije, modernizaciji proizvodnih kapaciteta i mogućnostima za jačanje domaće odbrambene industrije.

U nastavku posete ministar odbrane obišao je pogone gumeno-tehničke robe i proizvodnje zaštitnih sredstava u „Trajalu”, gde se upoznao sa proizvodnim procesima i savremenim tehnologijama kompanije, a potom otvorio novi pogon za proizvodnju amonijum-perhlorata u „Obilićevu”.

Tom prilikom, generalni direktor „Trajal korporacije” Miloš Nenezić uručio je ministru Gašiću Plaketu povodom 137 godina rada kao priznanje za opstanak „Trajal korporacije”.

Ističući dugu istoriju „Trajala” ministar Gašić podsetio je da su generacije radnika, inženjera i stručnjaka ugrađivale svoje znanje i umeće u razvoj ovog kolektiva.

- Zato je „Trajal” vremenom postao deo privrednog identiteta Kruševca i prepoznatljiv srpski brend. On je, takođe, i odličan primer kako se znanje, iskustvo i odnos prema radu s uspehom prenose s generacije na generaciju. Današnje otvaranje novog pogona za proizvodnju predstavlja važan korak u daljem tehnološkom razvoju kompanije i jačanju njenih proizvodnih kapaciteta. To je poruka da se ne oslanjamo samo na ono što smo nasledili, već da stvaramo uslove za novu proizvodnju, nova znanja, veću tržišnu konkurentnost - rekao je ministar odbrane.

On je naglasio da bezbednost države ne zavisi samo od količine i kvaliteta naoružanja i vojne opreme, već i od sposobnosti da se obezbedi njihovo održavanje i kontinuitet snabdevanja istakavši da su nam potrebne snažne domaće fabrike, stručni ljudi i pouzdani partneri.

- Svaka savremena država sa ozbiljnim rukovodstvom, a Srbija to poslednjih godina svakako jeste, to razume i kreće se u tom pravcu. Jedan od dokaza našeg opredeljenja jeste i današnje potpisivanje ugovora sa „Trajalom” za proizvodnju sredstava maskirne zaštite. To nije samo poslovni odnos već i potvrda poverenja, zajedničke odgovornosti i, već spomenutog, opredeljenja da se domaći potencijali koriste za jačanje odbrambenih sposobnosti naše zemlje. Naš cilj je jasan: da Vojska Srbije bude dobro opremljena, a da domaća industrija ima uslove da razvija proizvodnju, unapređuje tehnologije i otvara nova radna mesta - istakao je ministar Gašić.

Ministar odbrane rekao je da ulaganjem u domaće fabrike, modernizacijom proizvodnih linija i mašina ulažemo u znanje i sigurnost radnih mesta, budućnost mladih ljudi i ekonomsku snagu gradova u kojima ti ljudi žive.

- Značaj razvoja „Trajala” seže dalje od fabričkih kapija. On znači više poslovnih prilika za Kruševac i Rasinski okrug, jači oslonac lokalnoj privredi i bolje uslove da mladi ljudi svoju budućnost stvaraju u svom gradu. Neshvatljivo je da oni koji su, ne tako davno, gasili pogone, zatvarali fabrike, ostavljali radnike i njihove porodice na ulicama, danas daju sebi za pravo da nas, u izlivima naknadne pameti, kritikuju i savetuju kako se upravlja lokalnim i regionalni razvojem. Kada su za to imali priliku, pokazali su i moral i stručnost, vodeći se, ne državnim, ne opštim, nego isključivo sopstvenim interesima - naglasio je ministar Gašić.

On je zahvalio rukovodstvu „Trajala” na posvećenosti razvoju kompanije, a posebno zaposlenima koji svojim znanjem i radom svakodnevno dokazuju da srpska industrija može da bude savremena i konkurentna. Ministar Gašić izrazio je uverenje da će novi pogon i ugovor dati dodatni podsticaj daljem razvoju „Trajala” i Kruševca.

Generalni direktor „Trajal korporacije” Nenezić rekao je da je „Trajal” jedina fabrika u svetu koja raspolaže sa sve tri napredne tehnologije proizvodnje, neophodne za jačanje odbrambenih sposobnosti jedne zemlje.

- Ovo je od velikog značaja za „Trajal korporaciju“, Kruševac i Srbiju. Za Srbiju, jer doprinosi jačanju odbrambenih sposobnosti zemlje, za Kruševac, jer podstiče privredni razvoj i omogućava otvaranje 100 novih radnih mesta, a za „Trajal korporaciju“, jer joj omogućava da i posle 137 godina od osnivanja nastavi da bude važan subjekt namenske industrije Srbije - istakao je direktor Nenezić naglasivši da današnje otvaranje pogona predstavlja još jedan vid podrške Ministarstva odbrane toj korporaciji.