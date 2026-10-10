POJEFTINILA SVINJETINA U EVROPI: Kako će se to odraziti na rafove u Srbiji?

SEKRETAR Udruženja za stočarstvo i preradu stočarskih proizvoda PKS Nenad Budimović rekao je za RTS da Srbija podmiruje oko 65 posto potreba za svinjskim mesom, a ostatak je uvoz duboko zamrznutog meso koje služi za svinjske prerađevine.

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Ističe da ipak ne očekuje da će meso na srpskim rafovima biti jeftinije zbog poremećaja na evropskom tržištu, ali vidi priliku za farmere da jeftinije uvezu prasad.

Evropsko tržište suočava se sa viškovima mesa, pa se postavlja pitanje hoće li jeftina svinjetina preplaviti i Srbiju, i šta bi to značilo za naše stočare, ali i za cene u mesarama.

Sekretar Udruženja za stočarstvo i preradu stočarskih proizvoda Privredne komore Srbije Nenad Budimović rekao je za RTS da je cena mesa u EU pala iz više razloga, a jedan od njih je poremećaj u trgovini mesa na tržištu zbog afričke kuge.

- Konkretno mislim na Kinu koja je veliki uvoznik svinjskog mesa, koja je digla svoju proizvodnju i došla do nekog nivoa samodovoljnosti. Kina je donela zakon da neće uvoziti svinjsko meso iz države gde se pojavila svinjska kuga tri godine od poslednjeg slučaja - rekao je Budimović.

Prema njegovim rečima, dosta svinjskog mesa se pojavilo u Evropskoj uniji, a i navika potrošača se promenila i piletina je zauzela prvo mesto u potrošnji u Evropi.

Istakao je da su to parametri koji su veoma bitni zato što su se pojavili viškovi svinjskog mesa u EU.

Na pitanje da li je Kina zabranila samo svinjsko meso iz zemalja gde se pojavila svinjska kuga ili i prerađevine, pojasnio je da je Kina stopirala uvoz duboko zamrznutog svinjskog meso, dok prerađeni proizvodi mogu biti predmet trgovine.

Napomenuo je da je EU već smanjila broj grla i da je neophodno tražiti nova tržište poput Vijetnama, koje će EU da targetira kao izvozno tržište.

Uticaj evropskog tržišta na Srbiju

- Srbija dosta mesa uvozi iz EU. Mi imamo 65 osto proizvodnje samodovoljnosti, ostalo uvozimo iz EU i to služi za proizvode - istakao je Budimović.

On ne veruje da će biti većeg uvoza zbog jeftinije cene u EU.

- Ne možemo pošto poto da uvozimo zato što je jeftinije, ali će se odrazaiti u smislu mogućnosti da farmeri uvoze živu prasad koja je jeftinija. To je potencijalno dobar posao jer koristimo svoju sirovinu za hranu. Ovo je potencijalna prilika za one koji se bave tovom - istakao je Budimović.

Cene u prodavnicama

Govoreći o ceni od 220 dinara za kilogram žive vage, Budimović kaže da je to granica koja je rentabilna.

Ističe da tu nema ekstra zarade, ali da je to dovoljno da farmeri pokriju troškove sa blagim tržišnim zaradama.

- Ako bi se uvozila prasad to bi bilo rešenje za kraći period, dok se ne podigne naša proizvodnja prasadi - rekao je Budimović.

Nažalost, nije uzročna veza da kada pojeftine tovljenici dođe do jeftinijeg mesa u trgovinama, rekao je Budimović i objasnio je da je pitanje kolike su marže.

- Ne verujem da će doći do korekcija cena u narednom periodu u našim prodavnicima, pored sirovine imamo i energente, transport, hranu za životinje, nema kiše, setva kasni - istakao je Budimović objašnjavajući šta sve utiče na formiranje cene.

(Direktno)