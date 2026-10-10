Ekonomija

SINIŠA MALI NA OPLENAČKOJ BERBI: Proba, kupuje i razgovara sa građanima

В. Н.

10. 10. 2026. u 14:47

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MINISTAR finansija u tehničkom mandatu, Siniša Mali, nalazi se na Oplenačkoj berbi, gde razgovara sa građanima.

СИНИША МАЛИ НА ОПЛЕНАЧКОЈ БЕРБИ: Проба, купује и разговара са грађанима

Foto: Printskrin Informer TV

Mali se najpre slikao sa okupljenima, a zatim obišao aktiviste.

- Danas je prelep dan. Vidim da je Vučić juče bio baš zadovoljan - rekao je Mali.

- Mnogo ljudi, zamislite šta će Vožd Karađorđe značiti kada se završi, koliko mogućnosti za turizam, za ugostiteljstvo, zanatlije, preduzetnike... - rekao je on.

- Opet ću se ugojiti ako probam sve pomalo - našalio se Mali. 

Foto: Printskrin Informer TV

Siniša Mali stigao je do štanda sa grožđem, a prodavac mu je predložio da mu pokloni nešto, ali je predlog odbijen. 

- Doći ću ja sledeći put - rekao je Mali i insistirao da nešto kupi i pomogne.

Zatim je obišao domaćina koji pravi čvarke i probao kobasice. 

Iako je opet rečeno da nema plaćanja, uredno je plaćeno.

Foto: Printskrin Informer TV

Građani prilaze, slikaju se, i hvale sve realizovane projekte države. 

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