SINIŠA MALI NA OPLENAČKOJ BERBI: Proba, kupuje i razgovara sa građanima
MINISTAR finansija u tehničkom mandatu, Siniša Mali, nalazi se na Oplenačkoj berbi, gde razgovara sa građanima.
Mali se najpre slikao sa okupljenima, a zatim obišao aktiviste.
- Danas je prelep dan. Vidim da je Vučić juče bio baš zadovoljan - rekao je Mali.
- Mnogo ljudi, zamislite šta će Vožd Karađorđe značiti kada se završi, koliko mogućnosti za turizam, za ugostiteljstvo, zanatlije, preduzetnike... - rekao je on.
- Opet ću se ugojiti ako probam sve pomalo - našalio se Mali.
Siniša Mali stigao je do štanda sa grožđem, a prodavac mu je predložio da mu pokloni nešto, ali je predlog odbijen.
- Doći ću ja sledeći put - rekao je Mali i insistirao da nešto kupi i pomogne.
Zatim je obišao domaćina koji pravi čvarke i probao kobasice.
Iako je opet rečeno da nema plaćanja, uredno je plaćeno.
Građani prilaze, slikaju se, i hvale sve realizovane projekte države.
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