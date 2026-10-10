JEDNOSTAVNIJE ADMINISTRATIVNE PROCEDURE: Uvodi se jedna novina koja i smanjuje troškove za građane

OD ponedeljka, 12. oktobra, građani širom Srbije dobijaju mogućnost da sami podnose deset vrsta zahteva na šalterima katastra. Nova pravila omogućavaju jednostavnije rešavanje pojedinih imovinsko-pravnih pitanja bez angažovanja profesionalnih posrednika.

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Građani Srbije od ponedeljka, 12. oktobra, moći će lično da podnesu deset vrsta zahteva na šalterima katastra, bez prethodnog zakazivanja i potrebe da za te postupke angažuju profesionalne posrednike. Promenu je najavio Republički geodetski zavod, sa ciljem da se pojednostave administrativne procedure i smanje troškovi za građane.

Nova mogućnost odnosi se na određene postupke koji se tiču podataka o vlasnicima, pravima na nepokretnostima i ispravkama u evidenciji. Ipak, za pojedine zahteve i dalje će biti potrebno platiti propisane administrativne takse, dok će obavezna dokumentacija zavisiti od konkretnog postupka.

Deset zahteva koje građani mogu sami da podnesu

Od 12. oktobra na šalterima katastra biće omogućeno lično podnošenje sledećih zahteva:

Brisanje zabeležbe maloletstva.

Brisanje zabeležbe plodouživanja.

Pretvaranje prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu.

Promena ličnih podataka fizičkog lica, uključujući ime, prezime i prebivalište.

Promena naziva i sedišta pravnog lica.

Ispravka podataka o upisanim imaocima prava.

Ispravka tehničke greške u katastarskoj evidenciji.

Upis zabeležbe spora.

Podnošenje vanrednog pravnog leka radi ponavljanja postupka.

Podnošenje vanrednog pravnog leka radi poništaja konačnog rešenja.

Ova promena omogućava građanima da navedene postupke pokrenu neposredno pred nadležnom službom, umesto da za njih angažuju profesionalne korisnike.

Za koje postupke će i dalje biti potrebni posrednici?

Neće svi zahtevi moći da se podnose na ovaj način. Složenije postupke i dalje će, u skladu sa važećim propisima, obavljati profesionalni korisnici.

Republički geodetski zavod, međutim, pokrenuo je inicijativu za izmenu propisa kako bi građanima u budućnosti bilo omogućeno da sami podnose sve vrste zahteva, ukoliko to žele. Cilj je da se smanje troškovi angažovanja trećih lica i omogući neposredniji pristup uslugama katastra.

Šta građani treba da znaju pre odlaska na šalter?

Pre podnošenja zahteva važno je proveriti koja je dokumentacija potrebna za konkretan postupak i da li se plaća administrativna taksa. Uslovi nisu isti za sve vrste zahteva, pa priprema odgovarajućih dokumenata može da olakša postupak.

Nova pravila predstavljaju korak ka jednostavnijem pristupu katastarskim uslugama, naročito za građane koji žele sami da reše određena pitanja u vezi sa svojom imovinom. Mogućnost neposrednog podnošenja zahteva od 12. oktobra može da smanji potrebu za posrednicima i olakša pristup administrativnim postupcima širom Srbije, piše Blic.

(Blic)