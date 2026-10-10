PENZIONERI, POJAVILA SE NOVA PREVARA: Kucaju na vrata i tvrde da su iz opštine ili EPS-a!

PORED redovnih računa, lekova i hrane, penzioneri u Srbiji sve češće moraju da vode računa i o opasnostima koje im prete sa svih strana. Razni prevaranti, lažni agenti i vešti manipulatori namirisali su siguran dinar u džepovima starijih lica, pa osmišljavaju sve luđe načine da im otmu životnu ušteđevinu.

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Zbog toga je važno otvoriti četvoro očiju i na vreme prepoznati trikove koji se svakodnevno vrte po našim gradovima, selima, pa čak i preko telefonskih žica. Lažne investicije koje navodno donose brzu zaradu, prodavci čudotvornih aparata koji leče sve bolesti i lažni majstorisamo su deo arsenala kojim se prevaranti služe.

Lažne investicije i čudotvorne berze na internetu

Jedna od najopasnijih modernih prevara jeste takozvano lažno investiranje u kriptovalute i akcije navodno uspešnih kompanija. Prevaranti prave lažne profile na društvenim mrežama i šalju primamljive poruke obećavajući penzionerima da mala uplata od nekoliko hiljada dinara može preko noći da se pretvori u pravo bogatstvo.Koriste i ukradena lica poznatih glumaca ili političara da bi privukli pažnju starijih ljudi koji nemaju previše iskustva sa digitalnim tehnologijama.

Kada penzioner uplati prvi novac, na lažnoj aplikaciji se vidi kako suma navodno raste, što ih ohrabri da uplate još i ušteđevinu za crne dane. Naravno, u trenutku kada požele da podignu taj novac, prevaranti jednostavno nestanu, a sa njima i sva ušteđena sredstva. Narodna banka Srbije i udruženja potrošača ne prestaju da upozoravaju na ove opasne mreže koje funkcionišu po principu klasične piramide.

Agenti sa čudotvornim aparatima na kućnom pragu

Stariji ljudi su često zabrinuti za svoje zdravlje, što prevaranti koriste na najpokvareniji mogući način dolazeći im direktno na kućni prag. Vešti trgovački putnici nude takozvane "medicinske aparate" za masažu, kvantnu analizu tela, jonizatore vazduha ili čudotvorne četke koje navodno leče artritis, visok pritisak i reumu.Cene ovih uređaja znaju da idu i do nekoliko stotina evra, iako realno ne vrede ni delić te sume na tržištu.

Često se organizuju i lažne besplatne prezentacije u hotelima ili salama,gde penzionerima dele poklone, a onda ih pod pritiskom i uz lepe reči ubeđuju da potpišu ugovore o kupovini skupih aparata na rate.

Kada shvate da su prevareni i da aparat ne radi ono što je obećano, često bude kasno, jer ugovori imaju pravne zamke. Državne inspekcije i potrošačke organizacije svake godine prime hiljade žalbi na ove agresivne i bezobzirne prodajne taktike.

Telefonski prevaranti i lažni električari

Još jedan klasik koji nikako da izađe iz mode jesu telefonske prevare i lažni majstori koji ordiniraju po stambenim zgradama u većim gradovima, pretežno Beogradu i Novom Sadu. Prevaranti pozovu penzionera na fiksni telefon i predstavljaju se kao policajci, lekari ili članovi porodice kojima je hitno potreban novac za operaciju ili isplatu duga. Panika koja se stvori u tom trenutku natera mnoge starije sugrađane da skupe sve pare iz slamarice i predaju ih nepoznatoj osobi.

Sa druge strane, lažni majstori kucaju na vrata tvrdeći da su poslati iz opštine ili Elektrodistribucije da provere instalacije, brojila ili vodovodne cevi.

Dok jedan navodni stručnjak odvraća pažnju domaćina u kuhinji pričom o kvarovima, drugi rovari po sobama i krade ušteđevinu i nakit. Policija redovno hapsi ove grupe, ali opreza nikada nije previše kada nepoznata osoba pokuca na vrata.

Lažne nagradne igre i sumnjive SMS poruke

Mobilni telefoni starijih građana sve češće primaju SMS poruke u kojima piše da su navodno izvukli vrednu nagradu, automobil ili vaučer za kupovinu u marketima. Da bi preuzeli nagradu, prevaranti traže da uplate taksu od par stotina ili hiljada dinara preko kurirske službe ili daju podatke sa svoje bankovne kartice. Naravno, nagrada nikada ne stigne, a račun u banci se preko noći isprazni do poslednjeg dinara.

Ove prevare se šire i preko lažnih stranica na društvenim mrežama koje oponašaju poznate trgovinske lance u Srbiji.

Zato je zlatno pravilo da se nikada ne šalju lični podaci, brojevi kartica niti novac nepoznatim osobama preko poruka. Ako zvuči previše dobro da bi bilo istinito, budite sigurni da je reč o običnoj prevari.

Kako se zaštititi i sačuvati penziju

Najbolje oružje protiv svih ovih prevara jeste informisanost, oprez i pravovremeni razgovor sa ostalim članovima porodice pre donošenja bilo kakve finansijske odluke. Penzioneri moraju da zapamte da prava policija nikada ne traži novac preko telefona, niti lekari prodaju aparate po kućama. Ako vam bilo ko ponudi brzu zaradu ili čudotvoran lek, najbolje je odmah zatvoriti vrata ili spustiti slušalicu.

Takođe, kada primetite sumnjivo ponašanje, nepoznate ljude koji vrebaju oko zgrade ili sumnjive pozive, odmah pozovite policiju ili obavestite komšije. Pamet u glavu, jer mirna i bezbrižna starost nema cenu!

(Kurir)