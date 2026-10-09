MALI OŠTRO UDARIO NA ŠOŠKIĆA: Evro bi skočio na 200 dinara, građani bi platili visoku cenu, a tajkuni bi se opet obogatili

MINISTAR finansija u tehničkom mandatu Siniša Mali upozorio je tokom gostovanja na televiziji Informer da bi povratak opozicije i nekadašnjeg guvernera Narodne banke Srbije Dejana Šoškića na vlast doveo do ekonomskog kolapsa, skoka evra na 200 dinara i ponovnog urušavanja životnog standarda građana.

Foto: Printskrin TV Informer

"Privredna banka je 4,9 miliona dinara plaćala njegov softver mesečno. Ta banka je propala, otišla u stečaj, upravo zbog neodgovorne politike."

"Čovek koji je vršio važnu funkciju, u isto vreme je direktor - on prodaje piše Dejan Šoškić, a iz NBS kupuje piše Dejan Šoškić. Ja kada sam mu juče rekao vi ste lopov i kriminalac. On je pričao videćemo se na sudu, ja se radujem tome."

"To je važno da građani znaju - kako su se tada ponašali, tako će se ponašati i ako opet dođu na vlast. On je sada kandidat za premijer studentske liste. Opet crnogorska veza kao i ovaj Srdanović."

Rezultati Šoškićeve monetarne politike

Siniša Mali izneo je otkrio je građanima Srbije rezultate Šoškićeve politike.

"Ovo su rezultati Šoškićeve monetarne politike, dinar za njegovog mandata gubi 50% vrednosti. Stotine hiljada ljudi ostaje bez posla. Svaki 4. u Srbiji nema posla. Plate se smanjuju u realnom iznosu jer ih ubija dvocifrena inflacija. Znači, građanima je uništio životni standard."

"Građani Srbije, ovako ste prošli do 2012. godine. Sad, on dođe na vlast od evro na 200 dinara. Ko bi imao koristi od toga? Propale sve banke, građani platili cenu skoro 800 miliona evra. A u isto vreme Šoškić, tajkuni vladali Srbijom, obogatili se na račun građana. Ali su oni privatno živeli kao bubreg u loju. Sa povratkom Šoškića imaćete i dinar 200 za evro, a opet će tajkuni da se vrate. To su sve radili do 2012. godine, i potvrdili su da to planiraju da rade i dalje."

"Sa druge strane naša politika ostaje povećanje plata i penzija, otvaranje radnih mesta."

"Sada kažu hoće da vrate NIS. Pa vi ste ga prodali, što ste ga prodali? A kako bi ga vratili? Oni su i rekli da bi ga oteli. Ne zaboravite da mi plaćamo 3 puta manje gas. Sad zamislite neodgovornu politiku njihovu, da otmu NIS. Nema više gasa. Šta ćemo da radimo onda? Jeste normalni?"

"Ljudi žele mir i stabilnost. Neće otimanje i nasilje kojim se bavite dve godine" izjavio je Siniša Mali.

(24sedam)