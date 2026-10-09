Politika

BLOKADERI OPET PRETE ŽENAMA: Ovog puta na udaru Jovana Joksimović

Новости онлине

09. 10. 2026. u 15:47

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NA DRUŠTVENOJ mreži iks blokaderi i pristalice "Studentske liste" ponovo pozivaju na nasilje nad ženama.

БЛОКАДЕРИ ОПЕТ ПРЕТЕ ЖЕНАМА: Овог пута на удару Јована Јоксимовић

Foto: Ataimages.rs/ A.A./ Vikipedia/ Javno vlasništvo

Ovog puta na udaru je Jovana Joksimović televizijska voditeljka i novinarka. Prepoznatljiva kao dugogodišnje lice jutarnjih programa u Srbiji. 

"Šišanje, katran, perje, suđenje, oduzimanje nezakonito stečene imovine." i nazvanje pogrdnim imenima su samo deo reči kojima se blokaderi služe dok otvoreno pozivaju na mržnju i nasilje. 

Aludirajući na to da je svojim gostovanjem na Informeru za koji su rekli da je "svinjac" upravo tamo i gde pripada.

To je retorika koja je prethodnih dve godine unosila razdor i podelu u srpskom narodu i koja se nastavlja ne birajući ni vreme ni mesto ali uglavnom napadajući i targetirajući upravo žene.   

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