BLOKADERI OPET PRETE ŽENAMA: Ovog puta na udaru Jovana Joksimović

NA DRUŠTVENOJ mreži iks blokaderi i pristalice "Studentske liste" ponovo pozivaju na nasilje nad ženama.

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Ovog puta na udaru je Jovana Joksimović televizijska voditeljka i novinarka. Prepoznatljiva kao dugogodišnje lice jutarnjih programa u Srbiji.

Šišanje, katran, perje, suđenje, oduzimanje nezakonito stečene imovine. — Irena Milojević (@milojevic_irena) October 8, 2026

"Šišanje, katran, perje, suđenje, oduzimanje nezakonito stečene imovine." i nazvanje pogrdnim imenima su samo deo reči kojima se blokaderi služe dok otvoreno pozivaju na mržnju i nasilje.

Aludirajući na to da je svojim gostovanjem na Informeru za koji su rekli da je "svinjac" upravo tamo i gde pripada.

To je retorika koja je prethodnih dve godine unosila razdor i podelu u srpskom narodu i koja se nastavlja ne birajući ni vreme ni mesto ali uglavnom napadajući i targetirajući upravo žene.