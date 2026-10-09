Politika

ATMOSFERA U KRAGUJEVCU NA USIJANJU!!! Ovako je bilo pred govor Aleksandra Vučića

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

09. 10. 2026. u 18:16

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SRPSKA napredna stranka organizovala je predizborni skup u Kragujevcu.

АТМОСФЕРА У КРАГУЈЕВЦУ НА УСИЈАЊУ!!! Овако је било пред говор Александра Вучића

Foto: Novosti

Atmosfera pred dolazak  i govor Aleksandra Vučića dostigla je tačku usijanja.

 

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