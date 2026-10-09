Poznati

PEVAČICA O LJUBAVNIM RANAMA: Sve smo se nekada našle u situaciji da čekamo nečije promene, obećanja i ljubav (FOTO)

Dušan Cakić

09. 10. 2026. u 18:40

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

PEVAČICA Tijana Stojić predstavila je novu autorsku pesmu „Na tebe ne liči“, za koju je napisala muziku i tekst, a emotivnu numeru prati spot snimljen uz morsku obalu.

ПЕВАЧИЦА О ЉУБАВНИМ РАНАМА: Све смо се некада нашле у ситуацији да чекамо нечије промене, обећања и љубав (ФОТО)

Foto: Privatna arhiva

U novom spotu opredelila se za elegantniji i svedeniji stil, u skladu sa pričom o ljubavnim razočaranjima, ranama i spoznaji da iskrena ljubav donosi mir, a ne bol.

Pesma je nastala pre nekoliko godina, nakon jednog razočaranja, a pevačica veruje da će se mnoge žene prepoznati u njenim stihovima i poruci da svako zaslužuje ljubav kakvu priželjkuje.

 

BONUS VIDEO:

ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
UEFA drakonski kaznila Srbiju! Protiv Nemačke na tribinama deca i gostujući navijači

UEFA drakonski kaznila Srbiju! Protiv Nemačke na tribinama deca i gostujući navijači