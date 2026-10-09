PEVAČICA O LJUBAVNIM RANAMA: Sve smo se nekada našle u situaciji da čekamo nečije promene, obećanja i ljubav (FOTO)

PEVAČICA Tijana Stojić predstavila je novu autorsku pesmu „Na tebe ne liči“, za koju je napisala muziku i tekst, a emotivnu numeru prati spot snimljen uz morsku obalu.

Foto: Privatna arhiva

U novom spotu opredelila se za elegantniji i svedeniji stil, u skladu sa pričom o ljubavnim razočaranjima, ranama i spoznaji da iskrena ljubav donosi mir, a ne bol.

Pesma je nastala pre nekoliko godina, nakon jednog razočaranja, a pevačica veruje da će se mnoge žene prepoznati u njenim stihovima i poruci da svako zaslužuje ljubav kakvu priželjkuje.

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