Politika

NIKOLIĆ: Pre nego što odlučite o Srbiji, razmislite da li želite da živite bolje ili u paklu

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

09. 10. 2026. u 18:28

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SRPSKA napredna stranka organizovala je predizborni skup u Kragujevcu.

НИКОЛИЋ: Пре него што одлучите о Србији, размислите да ли желите да живите боље или у паклу

Foto: Novosti

Prvi govornik je bivši predsednik Tomislav Nikolić.

Odgovaram svojom potomcima za svaki krug koji stavim na listić. Zavrsetkom izbora počinje život koji si izabrao. Pre nego što odlučite o Srbiji, da li želite da živite bolje ili u paklu. U toj odluci nema mesta za ravnodušnost. Videli smo šta smo proživeli kad smo im prepustili zemlju. Odgovornost je na nama ovde i sada - kaže Nikolić

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