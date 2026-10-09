NIKOLIĆ: Pre nego što odlučite o Srbiji, razmislite da li želite da živite bolje ili u paklu
SRPSKA napredna stranka organizovala je predizborni skup u Kragujevcu.
Prvi govornik je bivši predsednik Tomislav Nikolić.
Odgovaram svojom potomcima za svaki krug koji stavim na listić. Zavrsetkom izbora počinje život koji si izabrao. Pre nego što odlučite o Srbiji, da li želite da živite bolje ili u paklu. U toj odluci nema mesta za ravnodušnost. Videli smo šta smo proživeli kad smo im prepustili zemlju. Odgovornost je na nama ovde i sada - kaže Nikolić
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