Turska ostala bez selektora: Porazi u Ligi nacija ostavili bez posla Vinćenca Montelu
LOŠI rezultati koštali posla italijanskog stručnjaka.
Vinćenco Montela nije više selektor Turske, preneo je Fabricio Romano. Ova reprezentacije je Ligu nacija počela sa četiri poraza i zbog toga ne treba da čudi ova odluka.
Nemu su presudili neuspesi protiv Francuske (0:1), Italije (1:4), Belgije (1:3) i Italije (1:3).
Pre toga je na Svetskom prvenstvo Turska doživela debakl. U grupi sa SAD, Paragvajem i Australijom upisan je samo jedan trijumf. Amerika je pobeđena sa 3:2. Druga dva meča je ervopska selekcija izgubila.
To znači da je Montela kao selektor u poslednjih sedam utakmica doživeo čak šest poraza i samo jedan trijumf.
Italijan je na klupu Turske seo 2013. godine i uspeo je da odvede reprezentaciju na Mundijal posle 24 godine.
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