Turska ostala bez selektora: Porazi u Ligi nacija ostavili bez posla Vinćenca Montelu

LOŠI rezultati koštali posla italijanskog stručnjaka.

FOTO: Tanjug/AP/Antonio Calanni

Vinćenco Montela nije više selektor Turske, preneo je Fabricio Romano. Ova reprezentacije je Ligu nacija počela sa četiri poraza i zbog toga ne treba da čudi ova odluka.

🚨⚠️ BREAKING: Vincenzo Montella has been sacked by the Turkish national team. He’s no longer the head coach. ❌🇹🇷 https://t.co/b04T1cAAY2 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 9, 2026

Nemu su presudili neuspesi protiv Francuske (0:1), Italije (1:4), Belgije (1:3) i Italije (1:3).

Pre toga je na Svetskom prvenstvo Turska doživela debakl. U grupi sa SAD, Paragvajem i Australijom upisan je samo jedan trijumf. Amerika je pobeđena sa 3:2. Druga dva meča je ervopska selekcija izgubila.

To znači da je Montela kao selektor u poslednjih sedam utakmica doživeo čak šest poraza i samo jedan trijumf.

Italijan je na klupu Turske seo 2013. godine i uspeo je da odvede reprezentaciju na Mundijal posle 24 godine.

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