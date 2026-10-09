Politika

VUČIĆ U KRAGUJEVCU: Ovakvu atmosferu za 33 godine nisam doživeo!

В. Н.

09. 10. 2026. u 18:40

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ALEKSANDAR Vučić prvi na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", govorio je na mitingu u Kragujevcu.

ВУЧИЋ У КРАГУЈЕВЦУ: Овакву атмосферу за 33 године нисам доживео!

Foto: printskrin TV Informer

Tomo, koliko ima, 33 godine, stanite dečaci. Stanite da nešto kažem. (Ori se pobeda, pobeda). Poznajem ga toloko, bilo sko drago Tomo na bezbroj mitinga i onog 11. februara. Bilo smo u Areni, nikada u 33 godine nisam doživeo atmosferu kao večeras u Kragujevcu, beskrajno hvala Šumadijo, beskrajno hvala Kragujevac.

25. oktobra su izbori, kako je Nilolic rekao, tada se vodi odsudna bitka.

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