VUČIĆ U KRAGUJEVCU: Ovakvu atmosferu za 33 godine nisam doživeo!
ALEKSANDAR Vučić prvi na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", govorio je na mitingu u Kragujevcu.
Tomo, koliko ima, 33 godine, stanite dečaci. Stanite da nešto kažem. (Ori se pobeda, pobeda). Poznajem ga toloko, bilo sko drago Tomo na bezbroj mitinga i onog 11. februara. Bilo smo u Areni, nikada u 33 godine nisam doživeo atmosferu kao večeras u Kragujevcu, beskrajno hvala Šumadijo, beskrajno hvala Kragujevac.
25. oktobra su izbori, kako je Nilolic rekao, tada se vodi odsudna bitka.
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