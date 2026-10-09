Hrvatu bride uši! Trener Intera odgovorio Zvonimiru Bobanu

Trener Intera Kristijan Kivu žestoko je odgovorio Hrvatu Zvornimiru Bobanu koji je kritikovao kako Rumun koristi hrvatskog fudbalera Petra Sučića.

AP Photo/Gregorio Borgia

Boban je izjavio da Sučić zaslužuje veću minutažu i da treba da razmisli o odlasku iz Intera ako mu se položaj ne promeni.

Odjeknulo je to od Zagreba sve do Milana, te je Rumun o svemu otvoreno govorio na konferenciji za medije.

- Retko komentarišem tuđa mišljenja. Zvonimir je za mene velikan, a znam i kontekst u kojem je izgovorio te reči. Došle su nakon poraza koji nije bilo lako prihvatiti. Međutim, Petar je prošle sezone bio jedan od trojice vezista sa najvećom minutažom, ali ne želim se previše fokusirati na njegove nastupe jer to nije nešto čime se ja bavim, rekao je Kivu i dodao:

- Petar nije zaboravljen na klupi. Dobio je priliku, pokazao šta ume i zadovoljni smo. Fizički je malo zaostajao nakon Svetskog prvenstva. Ne treba od toga praviti neku aferu. Važan mi je, znamo šta može da da i zadovoljni smo načinom na koji se uklapa u tim, pokušava da stavi svoje kvalitete na raspolaganje ekipi - zaključio je trener Intera.

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