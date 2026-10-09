POSLE VIŠE OD PET GODINA: Putnički voz iz Niša ponovo stigao na leskovačku Železničku stanicu

Redovan putniči železnički saobraćaj na pruzi Niš – Leskovac danas je ponovo uspostavljen nakon prekida koji je, zbog rekonstrukcije i modernizacije deonice između Niša i Brestovca, trajao duže od pet godina. Posle obnove skoro 23 kilometra pruge, vozovi na relaciji između dva grada na jugu Srbije mogu da saobraćaju brzinom do 120 kilometara na čas, a putovanje, uz usputna stajanja, traje sat vremena.

I. Mitić

U ranim jutarnjim satima Železnička stanica u Leskovcu, u kojoj godinama gotovo da nije bilo ljudi, kao da se budi iz sna. Zaposleni su ponovo na svojim radnim mestima i više neće odlaziti u Niš kako bi zaradili svoju platu. Iako kažu da nemaju dozvolu da govore za medije osmeh na njihovom licu govori više od reči.

Stanica se nije mnogo promenila. Tokom duge pauze redovno je održavana, pa je putnike dočekala potpuno spremna. Za prvi voz koji je iz Leskovca krenuo put Niša prodata je jedna karta, dok je drugi polazak imao dva putnika.

- Juče popodne sam čuo da danas kreću vozovi do Niša i evo me. Često putujem zbog posla, pa ću im sigurno biti jedan od najvernijih putnika. Volim vozove, a to je oduvek bio i najekonomičniji vid prevoza – kazao nam je Leskovčanin koji u rukama držao tek kupljenu kartu.

Između Niša i Leskovca svakodnevno će saobraćati šest pari Regio vozova sa zastavljanjem na usputnim stajalištima u: Međurovu, Belotincu, Čapljincu, Malošištu, Doljevcu, Kočanu, Pukovcu, Brestovcu, Lipovici, Pečenjevcu, Živkovu i Vinarcu.

- Verujte mi da sam jedva dočekao da ponovo krene ovaj voz. Rodom sam iz Lipovice. Tamo imam malo zemlje koju obrađujem za svoje potrebe. Svaki slobodan trenutak koristim da odem do rodnog sela, a za putovanje sam ranije koristio isključivo voz. Kada je došlo do obustave saobraćaja osećao sam se kao da mi je neko ruke odsekao – priča nam putnik koga smo zatekli na ulazu u stanicu.

Dvoje ljudi je došlo samo da bi ponovo ugledali voz koji stiže na peron. Pričaju nam da vole železnicu i da se raduju ovom trenutku.

- Tu smo iz čiste radoznalosti. Da vidimo da li je stvarno sve ponovo kao što je bilo nekada. Kao student sam često koristio ovaj voz. To je oduvek bilo najisplativije, a nekako i najlepše – kazao nam je Goran Stanimirović i naglasio da će iskoristiti prvu priliku da ponovo vozom ode do Niša.

Za vreme rekonstrukcije dela pruge između Niša i Leskovca teretni saobraćaj je funkcionisao, ali putničkog nije bilo jer, zbog radova, nije bilo moguće da se uspostavi njegov kontinuitet. Pre rekonstrukcije, zbog dotrajalosti pruge, maksimalna dozvoljena brzina na nekim deonicama iznosila je 70, a na pojedinim mestima su morale da se uvedu i lagane vožnje od samo 10 do 20 kilometara na sat.

POTPUNA OBNOVA

Od Niša do Brestovca obnovljen je donji i gornji stroj pruge sa pratećim objektima, postavljene su nove šine i pragovi, kao i nova elektrotehnička infrastruktura. Izgrađena je i nova kontaktna mreža i ugrađeni savremeni signalno-sigurnosni uređaji i sistemi rasvete. Ovaj projekat, vredan 44 miliona evra, finansiran je iz fondova Evropske unije.

RED VOŽNjE I CENE

Iz Niša za Leskovac šest Regio vozova će saobraćati sa polaskom u: 4.00, 7.22, 10.00, 12.40, 15.30 i 19.48, a iz Leskovca za Niš u: 5.28, 8.46, 11.16, 14.15, 16.45 i 21.16 časova. Cena karte, koje su kupuju na blagajni ili kartomatu, za 2. razred u jednom pravcu iznosi 300 dinara, a za 1. razred 428 dinara. Cena povratne karte je 480 odnosno 684 dinara.