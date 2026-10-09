Ekonomija

POSLE VIŠE OD PET GODINA: Putnički voz iz Niša ponovo stigao na leskovačku Železničku stanicu

Игор Митић
Igor Mitić

09. 10. 2026. u 18:39

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Redovan putniči železnički saobraćaj na pruzi Niš – Leskovac danas je ponovo uspostavljen nakon prekida koji je, zbog rekonstrukcije i modernizacije deonice između Niša i Brestovca, trajao duže od pet godina. Posle obnove skoro 23 kilometra pruge, vozovi na relaciji između dva grada na jugu Srbije mogu da saobraćaju brzinom do 120 kilometara na čas, a putovanje, uz usputna stajanja, traje sat vremena.

ПОСЛЕ ВИШЕ ОД ПЕТ ГОДИНА: Путнички воз из Ниша поново стигао на лесковачку Железничку станицу

I. Mitić

U ranim jutarnjim satima Železnička stanica u Leskovcu, u kojoj godinama gotovo da nije bilo ljudi, kao da se budi iz sna. Zaposleni su ponovo na svojim radnim mestima i više neće odlaziti u Niš kako bi zaradili svoju platu. Iako kažu da nemaju dozvolu da govore za medije osmeh na njihovom licu govori više od reči.

Stanica se nije mnogo promenila. Tokom duge pauze redovno je održavana, pa je putnike dočekala potpuno spremna. Za prvi voz koji je iz Leskovca krenuo put Niša prodata je jedna karta, dok je drugi polazak imao dva putnika.

- Juče popodne sam čuo da danas kreću vozovi do Niša i evo me. Često putujem zbog posla, pa ću im sigurno biti jedan od najvernijih putnika. Volim vozove, a to je oduvek bio i najekonomičniji vid prevoza – kazao nam je Leskovčanin koji u rukama držao tek kupljenu kartu.

Između Niša i Leskovca svakodnevno će saobraćati šest pari Regio vozova sa zastavljanjem na usputnim stajalištima u: Međurovu, Belotincu, Čapljincu, Malošištu, Doljevcu, Kočanu, Pukovcu, Brestovcu, Lipovici, Pečenjevcu, Živkovu i Vinarcu.

- Verujte mi da sam jedva dočekao da ponovo krene ovaj voz. Rodom sam iz Lipovice. Tamo imam malo zemlje koju obrađujem za svoje potrebe. Svaki slobodan trenutak koristim da odem do rodnog sela, a za putovanje sam ranije koristio isključivo voz. Kada je došlo do obustave saobraćaja osećao sam se kao da mi je neko ruke odsekao – priča nam putnik koga smo zatekli na ulazu u stanicu.

Dvoje ljudi je došlo samo da bi ponovo ugledali voz koji stiže na peron. Pričaju nam da vole železnicu i da se raduju ovom trenutku.

- Tu smo iz čiste radoznalosti. Da vidimo da li je stvarno sve ponovo kao što je bilo nekada. Kao student sam često koristio ovaj voz. To je oduvek bilo najisplativije, a nekako i najlepše – kazao nam je Goran Stanimirović i naglasio da će iskoristiti prvu priliku da ponovo vozom ode do Niša.

Foto: И. Митић

POGLEDAJ GALERIJU

Za vreme rekonstrukcije dela pruge između Niša i Leskovca teretni saobraćaj je funkcionisao, ali putničkog nije bilo jer, zbog radova, nije bilo moguće da se uspostavi njegov kontinuitet. Pre rekonstrukcije, zbog dotrajalosti pruge, maksimalna dozvoljena brzina na nekim deonicama iznosila je 70, a na pojedinim mestima su morale da se uvedu i lagane vožnje od samo 10 do 20 kilometara na sat.

POTPUNA OBNOVA

Od Niša do Brestovca obnovljen je donji i gornji stroj pruge sa pratećim objektima, postavljene su nove šine i pragovi, kao i nova elektrotehnička infrastruktura. Izgrađena je i nova kontaktna mreža i ugrađeni savremeni signalno-sigurnosni uređaji i sistemi rasvete. Ovaj projekat, vredan 44 miliona evra, finansiran je iz fondova Evropske unije.

RED VOŽNjE I CENE

Iz Niša za Leskovac šest Regio vozova će saobraćati sa polaskom u: 4.00, 7.22, 10.00, 12.40, 15.30 i 19.48, a iz Leskovca za Niš u: 5.28, 8.46, 11.16, 14.15, 16.45 i 21.16 časova. Cena karte, koje su kupuju na blagajni ili kartomatu, za 2. razred u jednom pravcu iznosi 300 dinara, a za 1. razred 428 dinara. Cena povratne karte je 480 odnosno 684 dinara.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

BIL GEJTS IMA PLAN ZA NEBO: Progovorio o kemtrejlsima
Svet

0 0

BIL GEJTS IMA PLAN ZA NEBO: Progovorio o kemtrejlsima

BIL GEJTS, američki milijarder, suosnivač kompanije "Microsoft" i filantrop koji se kroz fondaciju „Gejts fondacija“ bavi globalnim zdravljem, klimatskim promenama i drugim društvenim pitanjima, objavio je na svom sajtu "GatesNotes" veoma zanimljivu priču o kemtrejlsima.

08. 10. 2026. u 19:02

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Čadež: Wine Vision otvara svetska tržišta
Preduzetnik

0 0

Čadež: Wine Vision otvara svetska tržišta

SRBIJA će od sutra biti centar sveta kada su u pitanju vina, žestoka pića i gastronomija, poručio je Marko Čadež, predsednik Privredne komore Srbije, gostujući danas na televiziji Pink povodom početka petog po redu sajma vina, rakije i hrane Wine Vision by Open Balkan u Beogradu.

09. 10. 2026. u 15:45

Čadež: Srbiji su potrebni stabilnost i razvoj, a ne ekonomski egzibicionizam
Preduzetnik

0 0

Čadež: Srbiji su potrebni stabilnost i razvoj, a ne ekonomski egzibicionizam

EKSPO 2027 je velika prilika da se Srbija pozicionira kao evropska destinacija za međunarodne izložbe i privuče nove događaje i investicije, zbog čega su pojedini predlozi o odustajanju od tog projekta neodgovorni jer, za dalji ekonomski razvoj neophodno je očuvati stabilno i predvidivo poslovno okruženje koje omogućava otvaranje novih poslova i dugoročno planiranje privrednog rasta zemlje, poručio je danas predsednik Marko Čadež, Privredne komore Srbije (PKS) na TV Pink.

09. 10. 2026. u 15:33

SEE 100 povezuje startape regiona sa investitorima i globalnom tehnološkom scenom
Preduzetnik

0 0

SEE 100 povezuje startape regiona sa investitorima i globalnom tehnološkom scenom

PRIVREDNA komora Srbije poziva startape iz 11 zemalja jugoistočne Evrope da se prijave za program SEE 100, u okviru kojeg će biti odabrano 100 najperspektivnijih startapa za učešće na događaju GITEX AI Belgrade, koji će biti održan od 25. do 27. maja 2027. godine tokom izložbe EXPO 2027 u Beogradu, a učesnicima će, pored izložbenog prostora, biti omogućeni sastanci sa investitorima, potencijalnim kupcima i velikim kompanijama, poručio je predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež.

09. 10. 2026. u 14:09

Politika
Tenis
Fudbal
UEFA drakonski kaznila Srbiju! Protiv Nemačke na tribinama deca i gostujući navijači

UEFA drakonski kaznila Srbiju! Protiv Nemačke na tribinama deca i gostujući navijači