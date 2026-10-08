JELENA DRAKULIĆ PETROVIĆ I LIDERKE NA RISE 2026 PORUČILE: "U Srbiji više nije pitanje da li žene mogu da vode - rezultat glavu čuva"

SRBIJA je napravila velike pomake u oblasti rodne ravnopravnosti, a jedan od glavnih pokazatelja jeste sve veće prisustvo žena na ključnim rukovodećim pozicijama gde se donose strateške odluke.

Foto: Printskrin/Jutjub/Ringier Serbia

To je jedna od ključnih poruka panela "Od mesta za stolom do moći da se donose odluke“ (All women on board), kojim je u Beogradu svečano zatvorena Druga međunarodna konferencija visokog političkog nivoa o političkom i ekonomskom osnaživanju žena - RISE 2026.

Panel je okupio istaknute liderke iz medija, finansija, korporativnog upravljanja i međunarodnih privrednih asocijacija, a moderirala ga je Violeta Jovanović, izvršna direktorka NALED-a i dobitnica priznanja "Liderka godine“.

Jelena Drakulić Petrović ( Ringier Serbia): Rezultat pobeđuje predrasude

Zapaženo i inspirativno bilo je izlaganje Jelene Drakulić Petrović, generalne direktorke kompanije Ringier Serbia koja se osvrnula na sopstveni karijerni put i transformaciju medijske industrije u protekle dve decenije.

- Imala sam nepunih 30 godina kada sam sela na čelo kompanije i iza sebe imam skoro 20 godina izazovnog perioda u medijskom sektoru. Kada sam stupila na ovu funkciju, biznis je izgledao potpuno drugačije. Bilo je potrebno ne samo hvatati se u koštac sa pravom da sednete za sto koji je u to vreme često bio rezervisan za muškarce, već se boriti i sa ogromnim izazovima tehnološkog razvoja i digitalizacije - navela je Drakulić Petrović.

Direktorka Ringier Serbia istakla je da su u takvom okruženju edukacija i stalno usavršavanje ključ uspeha za sve:

- Čini mi se, po iskustvu iz proteklih 20 godina, da su čak i na evropskom nivou žene brže napredovale u učenju novih znanja. Imamo veliku prednost u tome što moramo da budemo fleksibilne i pronaći put do rešenja - istakla je ona.

U kompaniji Ringier Srbijam kako je dodala, više od 60 odsto zaposlenih čine žene, dok se na odgovornim rukovodećim i menadžerskim funkcijama nalazi više od 50 procenata žena (čak 52–53%).

- Predrasude su tu i neće same otići, naše je da se borimo. Mlađe generacije žena koje dolaze imaju istrajan primer uspeha iza sebe, a rezultat glavu čuva i uvek pobeđuje - kaže ona.

Iskoristiti moć medija i napredne AI tehnologije za ravnopravnost

Jelena Drakulić je posebno naglasila važnost uloge medija u promovisanju ženskih uspeha i predstavila globalnu inicijativu EqualVoice:

- Naša poruka jeste da moramo iskoristiti moć medija i otvorenost institucija kako bi se u javnosti više pričalo o našim pričama. Kod uspešnih žena često primećujem skromnost i ustručavanje da glasno govore o svojim postignućima. Ja na sopstvenom primeru pokazujem da je moguće biti i majka, i supruga, i sestra, i uspešan poslovni čovek koji je završio Harvard. Što više budemo javno govorile o svojim rezultatima, to ćemo brže pokazati svim generacijama devojaka koje dolaze da svaka žena to može - navela je ona.

Ona je objasnila da je EqualVoice u kompaniji Ringier prenet i u samu tehnologiju - kroz CMS sistem u koji je implementiran AI asistent (agent zasnovan na veštačkoj inteligenciji) koji novinarima i urednicima pomaže da provere rodnu zastupljenost i ravnopravnost u objavljenim tekstovima.

Tri koraka za prelazak sa reči na dela

Posle izlaganja direktorke Ringiera, svoje viđenje međunarodnih modela upravljanja podelila je dr Jelena Sadler, izvršna direktorka Švajcarsko-srpske privredne komore.

Upoređujući različite sisteme, ona je navela primer Švajcarske gde se primenjuje princip "comply or explain“ (ispuni ili objasni). Prema tom zakonskom modelu, velika preduzeća na berzi obavezna su da u upravnim odborima imaju najmanje 30 odsto žena, kao i da sprovode nezavisne analize jednakosti plata.

Kao završnu poruku i recepte za uspeh, dr Jelena Sadler je izdvojila tri ključne stvari:

Merenje i javno objavljivanje podataka o zastupljenosti žena i platama;



Moć da se kaže "ne“ bez posledica po karijeru

Aktivno uključivanje muških kolega u dijalog, jer rodna ravnopravnost nije samo "žensko pitanje“, već pitanje boljeg kvaliteta donošenja poslovnih odluka.

O praktičnim iskustvima na polju finansija i upravljanja kapitalom govorila je dr Una Sikimić, predsednica Izvršnog odbora ALTA banke. Ona je iznela podatak da na nivou celog bankarskog sektora Srbije žene čine 31 odsto članova izvršnih odbora banaka, dok u ALTA banci žene čine 60 odsto ukupno zaposlenih i skoro 50 odsto menadžerskog kadra.Naglasila je da se moć dobija pozicijom, ali da se stvarni autoritet zaslužuje isključivo znanjem, integritetom i rezultatima.

O važnosti prava na drugačije mišljenje govorila je Milica Milićević, operativna partnerka i osnivačica NexaStrategic i Wings of Legacy.

Ona je istakla da prava ekonomska moć i samostalnost nastupaju tek onda kada žena ima autoritet da zaustavi lošu odluku ili investiciju i kaže "ne“, a da zbog toga ne snosi negativne posledice po svoju karijeru, promociju ili profesionalni ugled.

Zatvarajući panel, moderatorka Violeta Jovanović naglasila je da u NALED-u 70 odsto zaposlenih čine upravo žene, podsećajući na njihov program "Snažne i važne“.

- U Srbiji više nije pitanje da li žene mogu uspešno da vode — jer mi to već uveliko radimo. Naš sledeći cilj jeste da ravnopravno odlučivanje na najvišim pozicijama više ne doživljavamo kao izuzetak, već kao osnovno merilo razvijenosti našeg društva - istakla je na kraju.

(Blic Biznis)

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