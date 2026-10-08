KAKO DA MAČKI PRUŽITE DUG I KVALITETAN ŽIVOT? Pet saveta koje svaki vlasnik treba da zna

MAČKE mogu biti naši verni saputnici dugi niz godina, a neke dožive i više od 20 godina. Iako na prvi pogled deluju kao životinje koje ne zahtevaju mnogo brige, kvalitet njihovog života u velikoj meri zavisi od svakodnevnih navika vlasnika. Pravilna ishrana, dovoljno kretanja, bezbedno okruženje i praćenje promena u ponašanju samo su neki od načina da mačka ostane zdrava i zadovoljna.

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Potrebe mačke menjaju se kako ona odrasta. Mačiću je potrebno više energije i pažnje, odrasloj mački odgovaraju stabilna rutina i pravilno dozirana hrana, dok starijim mačkama treba posvetiti dodatnu pažnju jer se s godinama mogu pojaviti različite promene. Bez obzira na uzrast, nekoliko jednostavnih navika može napraviti veliku razliku.

1. Obratite pažnju na ishranu

Kvalitetna i uravnotežena hrana jedan je od temelja zdravlja mačke. Hranu treba birati u skladu sa njenim uzrastom, veličinom, nivoom aktivnosti i eventualnim zdravstvenim potrebama. Važno je paziti i na količinu jer višak kilograma može opteretiti zglobove i povećati rizik od različitih zdravstvenih problema.

Mačka bi u svakom trenutku trebalo da ima pristup svežoj vodi. Ako primetite da odjednom pije mnogo više ili manje nego inače, to je promena koju ne treba ignorisati.

2. Obezbedite joj igru i kretanje

Čak i kada mačka veći deo dana provodi spavajući, potrebno joj je svakodnevno kretanje. Igra pomaže u održavanju zdrave telesne težine, ali istovremeno pruža mentalnu stimulaciju i sprečava dosadu.

Igračke, grebalice, tuneli i mesta sa kojih može da posmatra okolinu mogu učiniti prostor zanimljivijim. Nekoliko kraćih sesija igre tokom dana često je dovoljno da mačka ostane aktivna i zadovoljna.

3. Održavajte rutinu i mirno okruženje

Mačke vole predvidljivost, pa im ustaljena rutina može pružiti osećaj sigurnosti. Pokušajte da hranjenje, igru i čišćenje posude sa peskom obavljate približno u isto vreme.

Važno je da mačka ima svoje mirno mesto na kojem može da se povuče kada želi da odmara. Promene u domu, glasna buka i česta pomeranja njenih stvari mogu izazvati stres, posebno kod osetljivijih životinja.

4. Ne zanemarujte svakodnevnu negu

Iako mačke mnogo vremena provode uređujući svoje krzno, vlasnik im ipak treba pomoći. Redovno četkanje uklanja višak dlake i može smanjiti stvaranje grudvica dlake, a učestalost zavisi od dužine i tipa krzna.

Povremeno proverite i kandže, uši, kožu i zube. Promene poput neprijatnog mirisa iz usta, ranica, perutanja kože ili neobičnog češanja mogu biti razlog za dodatnu proveru.

5. Pratite promene u ponašanju

Mačke često veoma dobro kriju da se ne osećaju dobro, zbog čega vlasnik treba da obrati pažnju na sitne promene. Ako mačka odjednom postane povučena, prestane da se igra, promeni navike u vezi sa hranom ili peskom ili počne da se ponaša neuobičajeno, takve promene ne treba pripisivati samo raspoloženju.

Redovni veterinarski pregledi takođe su važni, naročito kako mačka stari. Pravovremena kontrola može pomoći da se potencijalni problem uoči pre nego što postane ozbiljniji.

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